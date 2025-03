Stagione irrigua, si parte tra le incognite: «Nuovi invasi per dire addio alla siccità» 

Sguardo al cielo e dita incrociate. A pochi giorni dall’inizio della stagione irrigua estiva le scorte idriche della Sardegna offrono qualche raggio di luce e tante ombre. Perché se i bacini nordorientali registrano il “tutto esaurito” o quasi, quelli meridionali del Campidano soffrono ancora la sete, tanto da aver ottenuto nei giorni scorsi un “regalo” da 35 milioni di metri cubi dagli invasi del Nuorese. Ecco perché tutti sperano in una primavera mite e generosa sotto il profilo delle precipitazioni, così da arrivare all’imminente lunga estate calda con qualche miliardo di litri di acqua in più e un bel po’ di preoccupazioni in meno.

Travasi

L’allarme siccità è scattato a inizio anno: la pioggia fortunatamente a fine gennaio e febbraio è scesa copiosa e nei posti giusti, capace per esempio di riempire in poche settimane l’invaso di Maccheronis nel nordest dell’Isola, fino ad allora agonizzante. Situazione analoga a quella registrata nell’Alto Flumendosa, nell’invaso di Bau Muggeris in Ogliastra passato da dicembre 2024 a febbraio 2025 da una capienza del 51% a un più confortante 88%. Letteralmente una manna dal cielo che ha permesso addirittura di poter autorizzare il travaso di 35 milioni di metri cubi verso il Campidano, tanto grande quanto assetato.

Un trasferimento da nord a sud dell’Isola accompagnato da qualche polemica sui rischi di lasciare sguarniti alcuni territori, ma che ha anche messo in luce l’esigenza di realizzare una rete di connessione più ramificata tra i bacini dell’Isola e soprattutto nuove infrastrutture di contenimento.

Bene essenziale

«L’acqua è di tutti, non bisogna dimenticarlo», dice Gavino Zirattu, presidente del Consorzio di bonifica della Nurra e di Anbi Sardegna. «Spostarla verso territori più bisognosi è giusto finché serve, ma non può essere considerata una soluzione strutturale». Il rappresentante regionale dei Consorzi di bonifica ricorda che «programmazione e gestione restano le priorità per l’Isola, ma è anche necessario porsi come obiettivo la realizzazione di infrastrutture sostenibili che ottimizzino lo sfruttamento delle risorse». Da qui l’appello alla Regione affinché «apra un tavolo di confronto e di bilancio degli ultimi 15 anni di gestione, per capire se si è fino a ora percorsa la strada giusta o se bisogna imboccarne altre».

Infrastrutture

Ambrogio Guiso, presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, può di certo guardare l’arrivo della stagione calda con relativa tranquillità. I bacini del suo comprensorio sono infatti pieni, ma non lo sono sempre stati e soprattutto non lo saranno per sempre. «La rete di collegamenti tra invasi che permetterebbe di compensare stagioni siccitose in alcuni territori sono utili, ma anche costosi e non sempre fattibili».

In effetti, la flessibilità del sistema di interconnessione tra bacini sarebbe un bell’aiuto, ma non avrebbe alcun apporto sulla capacità di conservare l’acqua. E poco servirebbe avere i macchinari per travasare le risorse da un territorio all’altro se entrambi si trovano all’asciutto. La soluzione, quella con la “S” maiuscola secondo Guiso sarebbe «la realizzazione di due invasi, oltre quello già in progettazione sul Monte Nieddu nel cuore del Sulcis». Perché «all’appello mancano 200 milioni di metri cubi di acqua e solo nuove dighe e bacini ci farebbero dire per sempre addio alla siccità».

Strategia

Efisio Perra, presidente del Consorzio di bonifica del Sud Sardegna, si aspetta mesi difficili. «5mila ettari sui 15mila totali non potranno essere irrigati», dice ammettendo che l’acqua dall’Alto Flumendosa abbia aiutato e non poco la programmazione. «Resta però un problema di pianificazione del futuro. Perché un piano anti-siccità lo si affronta solo agendo su più fronti».

Perrà insiste, un problema tanto complesso come quello idrico ha bisogno di soluzioni altrettanto articolate: «Le interconnessioni sono importanti, così come lo sono i nuovi invasi. Ma gli aspetti da valutare sono tanti e importati: dall’innalzamento della capienza degli attuali invasi, alla riqualificazione di quelli più piccoli che possono essere riqualificati e ampliati. Senza dimenticare l’uso delle acque dei pozzi minerari o il riutilizzo di quelle reflue». Insomma, per Perra, la priorità alla fine è una: «In futuro non dovremo sprecare neanche una goccia d’acqua e per farlo abbiamo bisogno del contributo di tutti gli attori in causa. Anche di quelli che oggi si sentono esclusi e vivono in una sorta “comfort zone”».

