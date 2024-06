«Stagione estiva salva, ma servono interventi» 

«La stagione estiva non è a rischio, ma dobbiamo subito mettere a punto una serie di interventi. Mi riferisco all’idropotabile». Nessuna voglia di sminuire un evidente dramma. La diga di Maccheronis, in territorio di Torpè, con circa 8 milioni di metri cubi è appena a un terzo della sua capienza massima. Tuttavia, per il presidente di Confagricoltura Nuoro-Ogliastra, Michele Ena, la stagione estiva può essere affrontata in sicurezza, sebbene non ci sia tempo da perdere. «Tanto per cominciare, è inopportuno che le condotte vengano tenute in pressione, visto che le perdite lungo la rete superano il 40 per cento», puntualizza Ena. Insomma, riduzione degli sprechi, prima di tutto. Nello specifico, chiudendo le condotte a monte, su quelle linee dedicate alle aziende agricole e che il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale ha già vietato per l’uso irriguo. «Con questa operazione tutta l’acqua persa nelle condotte obsolete non verrebbe a mancare nell’invaso del Maccheronis», prosegue Ena. «Sarebbe inoltre necessario intervenire immediatamente sulla riparazione delle perdite evidenti e segnalate da tempo; sul reperimento delle acque dalle fonti limitrofe ai paesi (Torpè e Siniscola in primis); sul trasferimento idrico dall’invaso del Liscia e sulla trivellazione di nuovi pozzi».

Intanto, da Confagricoltura si rivolgono alla governatrice Alessandra Todde: «Serve una programmazione definita. La politica si deve impegnare per garantire i fondi necessari per il rifacimento delle condotte. L’augurio è che la presidente ascolti le nostre proposte».

