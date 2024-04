Stagione estiva, regna l’incertezza 

Stesso lungomare, scenari opposti: uno si affaccia con ottimismo all’imminente stagione turistica, l’altro non riesce a volgere lo sguardo più in là della rete arancione che delimita il cantiere di riqualificazione della passeggiata. È una Torregrande a due velocità quella che si prepara all’appuntamento con l’estate.

Umore nero

Tra i tavoli ben apparecchiati del ristorante “I Giganti beach” l’umore è nero. «Come altro potrebbe essere? - domandano il titolare Angelo Pinna e la moglie Cristina - siamo in questa situazione da oltre sette mesi, completamente tagliati fuori dalla borgata. E come se non bastasse tra pochi giorni qui a fianco aprirà il nuovo cantiere per la realizzazione della pista ciclabile». Ingabbiati dai lavori in corso, con l’affitto da pagare e le uniche prenotazioni concentrate (se il meteo è favorevole) nel fine settimana.

«Dal lunedì al venerdì è un deserto, qui non arriva nessuno - osservano i coniugi indicando l’esterno del locale, situato proprio al limite della camminata in direzione porticciolo - Abbiamo le mani legate, in queste condizioni non possiamo programmare, né fare assunzioni. Qualche dipendente ci ha già lasciato in cerca di un lavoro più sicuro». Nei giorni scorsi i titolari del ristorante hanno chiesto un incontro urgente all’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete. «Siamo in attesa di risposta - spiegano - vogliamo rassicurazioni».

I cantieri

Il timore di una stagione turistica con il freno a mano tirato non è legato solo all'intervento sul lungomare. Un anno fa la Giunta Sanna aveva approvato il progetto per la riqualificazione delle aree ricreative della borgata: un milione 200mila euro con i fondi del Piano di rigenerazione urbana per completare l’area grandi eventi e l’area camper. I lavori sono stati avviati, ma una data di consegna in calendario ancora non c’è e, in attesa di poter assistere a concerti e spettacoli nell’ampio piazzale, Torregrande rischia di dover rinunciare anche a una fetta di quei vacanzieri itineranti che negli anni scorsi hanno affollato la pineta con camper e roulotte e che quest’anno si accontentano di tappe mordi e fuggi davanti alla spiaggia.

Buona notizia

C’è almeno una buona notizia che sembra accomunare gli esercenti sul lato del lungomare che guarda all’ex Hotel del Sole, al momento graziato dalle ruspe: quest’anno la forza lavoro non manca. «Abbiamo già ricevuto oltre 200 curricula - fa sapere Antonio Caria, titolare del ristorante “Il Lido” - Dopo due anni di emergenza, i giovani si stanno riproponendo numerosi». Personale al completo anche nel locale “Stracciatempo”. «Durante l’inverno siamo rimasti aperti e ci siamo dedicati al recruiting e alla formazione per arrivare preparati all’estate», osserva Sabrina Gatti. Le candidature non sono mancate al chiosco John, soprattutto stranieri come Carlos, 21enne argentino che ieri ha iniziato il suo periodo di prova. «Ho già fatto il cameriere nel mio Paese», afferma. «Ora - aggiunge il titolare - bisogna perfezionare la lingua».

RIPRODUZIONE RISERVATA