Stagione estiva, decollano 92 rotte  

Parte il 26 marzo la stagione estiva 2023 dell'aeroporto di Cagliari. Novità assolute il collegamento con Dubai (tre voli alla settimana con flydubai), Atene (due tratte settimanali operate da Volotea) e Göteborg (due voli con Ryanair). Barcellona (Volotea) sarà collegata con 3 voli alla settimana; Brindisi, 2 voli di Volotea; Firenze, 4 voli di Volotea; Genova, 2 voli di Ryanair; Innsbruck, 1 volo a settimana di Marathon Airlines; Lione, 2 voli di easyJet.

Flydubai esordisce a Cagliari inaugurando a giugno i suoi voli intercontinentali per Dubai, operati tre volte alla settimana da giugno alla fine di settembre. Ryanair aumenta la propria capacità complessiva a Cagliari del 10%. Volotea propone 7 destinazioni internazionali con un network che quest'estate include, oltre alle novità di Atene e Barcellona, anche Bilbao, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa. EasyJet opererà 5 collegamenti internazionali confermando i voli per Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Parigi Orly e Lione. Eurowings volerà verso 3 destinazioni tedesche: Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda. Conferme anche per Lufthansa che collegherà Cagliari con Francoforte e Monaco. Air France, volerà 9 volte alla settimana verso Parigi Charles De Gaulle. Sempre su Parigi Transavia France raddoppierà la frequenza dei suoi voli per lo scalo francese di Orly operando 4 voli alla settimana Klm conferma i voli verso Amsterdam con frequenze giornaliere. British Airways servirà l'aeroporto di Londra Gatwick con frequenze incrementali fino ad arrivare ad un volo giornaliero. Sul versante charter, People's Viennaline effettuerà i suoi tradizionali voli del sabato per l'aeroporto svizzero di Altenrhein. Il vettore Aeroitalia opererà su Innsbruck con una frequenza settimanale, ogni domenica.

