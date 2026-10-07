Stagione di prosa con dieci spettacoli 

A Meana Sardo tutto pronto per la nuova stagione di prosa nel teatro San Bartolomeo, proposta dal Cedac, con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni, il patrocinio di ministero della Cultura, Regione e Comune e il contributo della Fondazione di Sardegna. Dieci titoli dal 24 ottobre ad aprile, tra spettacoli e concerti, con nomi di spicco: dall’attore Ettore Bassi con “Questo matrimonio non s’ha da fare” ad Antonella Attili accanto a Giancarlo Commare e Ania Rizzi Bogdan in “Bandiera” di Lucia Franchi e Luca Ricci (CapoTrave) ed Antonio Cornacchione, con Pino Quartullo ed Alessandra Faiella di “Basta Poco”. Sul palco anche Giovanni Carroni con “Sos Sinnos” e il tenore “Mialinu Pira” di Bitti; Alice Bertini, in scena con Federico Gatti; l’ex campione di volley Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli ne “La Magnifica Imperfezione / Giro del mondo su una palla in volo” di Nicola Zavagli e l’attrice e performer Alice De André con il suo spettacolo “Alice (non canta) De André”. E poi “Sconcerto d’amore” della compagnia Nando e Maila, il concerto di Stefania Secci Rosa, “Troilo e Cressida” de I Sacchi di Sabbia.

«Siamo molto soddisfatti di poter proporre anche quest’anno una stagione teatrale ricca», dice l’assessora comunale Milena Pisu.

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