Stagione da tutto esaurito alle terme 

Le terme di Sardara volano con un 20 per cento in più di presenze nei primi dieci mesi dell’anno rispetto ai 70 mila del 2023. Un trend positivo che non accenna a rallentare nei due stabilimenti, Antiche Terme e Sardegna Termale, trainato da un aumento della domanda sia nel settore del turismo della salute sia in quello del relax e del benessere. Un risultato straordinario cresciuto dopo la scoperta di nuova acqua calda che ha permesso la realizzazione altre piscine, una offre la consumazione al bar direttamente in acqua.

Più stranieri

«È un periodo d’oro – ammette il presidente di Sardegna Termale, Giovanni Irde – credo merito dei risultati ottenuti negli stabilimenti dove, oltre al potenziamento dei servizi con l’impiego di 170 dipendenti, è aumentata la consapevolezza dell’importanza del benessere e del prendersi cura di sé non solo e non più a livello locale e nazionale. I nostri ospiti provengono anche da Germania, Austria, Svizzera, Francia e Spagna e sono attratti dalle nostre acque termali, sono persone spinte sempre di più a cercare soluzioni naturali e terapeutiche». Irde sottolinea il notevole investimento fatto per rispondere alle esigenze di questa vasta clientela e l’impegno a proseguire nella strada intrapresa. «Il valore aggiunto è la posizione centrale del luogo, fra Cagliari e il mare di Oristano e della Costa Verde. Chi soggiorna da noi spende 100 euro per la prima colazione e cena. Se dovesse scegliere di trascorrere parte della giornata altrove, non avrebbe che l’imbarazzo della scelta». Il progetto per il futuro è quello di trovare una soluzione per ampliare la struttura. «Le tante richieste ci mettono in difficoltà. Basti pensare che per ogni weekend c’è il pienone. E non fa certo piacere non accogliere gli ospiti. Succede soprattutto nei mesi estivi. Lo dicono i numeri: segno più del 20 per cento a giugno, del 35 ad agosto, del 47 a settembre. Eccezione fatta per il mese di luglio con un meno 15 per cento dovuto alla chiusura di due settimane per lavori».

Non solo terme

«I dati – dice la direttrice di Antiche Terme e Sardegna Termale Carla Podda – confermano che dopo la pandemia le terme sono in buona salute. Molto dipende dall’aumento di quanti scelgono mini vacanze tutto l’anno, per il 90 per cento sono sardi, mentre la parte sanitaria, 500 presenze al giorno, ha superato di molto la crisi post Covid. Tra le novità più apprezzate ci sono le iniziative per coniugare lavoro e svago, tramite eventi aziendali, meeting, corsi di formazione, congressi e team building». Il sindaco, Giorgio Zucca, soddisfatto di un successo atteso da oltre 20 anni, promette: «L’impegno è dare ulteriori possibilità di crescita. Innanzitutto valorizzando il parco termale che ingloba le terme romane e poi il lavatoio, l’anfiteatro, il canale Birocchi e la passerella in legno. Siamo pronti per affidarli in gestione, il Comune non ha né risorse umane né economiche».

