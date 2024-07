Stagione avviata, le regole in spiaggia 

La stagione estiva entra nel vivo e cresce la frequentazione delle spiagge nell’isola di San Pietro.

Con un’ordinanza del sindaco Stefano Rombi vengono fissato alcune norme di comportamento da rispettare nelle spiagge dell’isola «per garantire la serena fruizione», si legge nell’ordinanza.

Ordine e nessuna “occupazione” preventiva dell’arenile, tanto per iniziare. «È vietato occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sgabelli e natanti la fascia della battigia che è destinata esclusivamente al libero transito - si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco - vietato lasciare posizionati dopo il tramonto del sole ombrelloni, sedie a sdraio, ecc, è vietato praticare sull’arenile e sulla battigia i giochi tipo palla, racchette o tamburelli».

Attenzione particolare per il rispetto dell’ambiente, oltre che per la corretta raccolta differenziata dei rifiuti. L’ordinanza vieta di asportare «qualsiasi elemento costituente del tessuto naturale dell’arenile» e di transitare o sostare sull’arenile nelle zone di vegetazione con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere. Per quanto riguarda gli animali, non possono essere condotti in spiaggia, neanche se muniti di museruola o giunzaglio, ad eccezione della spiaggia di Giunco/Bubbò.

