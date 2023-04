Stagione al via, servizi in alto mare 

«Numerosi progetti, diverse iniziative, tante risorse naturali e poche economiche e una conclusione: Arbus è un paese turistico». Le parole del sindaco, Paolo Salis, in Consiglio comunale, nel discorso di presentazione del «lavoro compatto della Giunta attorno alla valorizzazione della Costa Verde», tra i banchi della minoranza hanno avuto l’effetto di un terremoto. Il primo affondo è arrivato dal capogruppo, Michele Schirru: «La stagione balneare turistica è partita da un mese, ma il Comune é in ritardo su tutto. Parcheggi, infopoint, eventi, bagnini, servizi, pulizia delle spiagge, tassa di soggiorno e altro ancora». Il secondo del consigliere comunale Agostino Pilia: «Si vuol fare turismo investendo appena 147 mila euro? Siamo all’anno zero».

La stagione

Al centro del dibattito in Aula il “Documento unico di programmazione 2023-2025”. Salis ha così esordito: «L’idea di progetto che guida questa maggioranza ruota attorno al turismo. Il più delle volte un percorso in salita. Accanto a un ricco patrimonio naturale c’è un mare di difficoltà: occorre diversificare i mercati di provenienza, mancano i collegamenti diretti con porti e aeroporti, al contrario la tortuosità della viabilità interna, attraverso ambienti incontaminati, diventa un punto di forza. L’impegno è migliorare l’accoglienza, partendo dall’offerta degli operatori turistici, poco allineata con le strategie istituzionali». Criticità che per il primo cittadino si traducono «in un turismo mordi e fuggi, complici i pochi posti letto, l’incidenza delle case private in affitto, la scarsa valorizzazione di agriturismi e prodotti culturali e sportivi». E le proposte? «Saranno gli assessori a presentare, ciascuno per la sua parte, i progetti in campo. Iniziative diverse e un comune denominatore: sono tutte finalizzate alla promozione del territorio fra mare, montagna e miniere».

Le risorse

Se per il primo cittadino «le ricchezze di madre natura sono tante, ma i soldi sono pochi» è diverso per la minoranza. «Quando il sindaco – incalza Michele Schirru – sostiene di non avere fondi, dimentica i cinque milioni del patto territoriale e dell’Ecoparco di Piscinas. Quello che manca è la programmazione: anche oggi, dalla voce degli assessori abbiamo ascoltato solo proclami. Come spendere i fondi? Non si sa. Intanto i chioschi lungo il litorale sono stati montati, ma il Comune non ha ancora mosso un dito. Una partenza all’insegna dell’improvvisazione, giorno dopo giorno».