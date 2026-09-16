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Formula 1.
17 settembre 2026 alle 00:36

Stagione 2027: 24 gran premi con le sprint a Monaco e Monza 

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Sempre 24 Gran Premi, con il ritorno del Portogallo e della Turchia e l'uscita di Barcellona e Zandvoort, più l'aumento delle gare sprint a quota 10 con la novità di Monaco e Monza. Comincia a prendere forma il Mondiale di Formula 1 edizione 2027 con il via nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain (dove si svolgeranno anche i test pre stagione), mentre si chiuderà negli Emirati Arabi Uniti il 12 dicembre. Il tutto quando il Campionato 2026 deve ancora essere deciso, anche se la fuga solitaria di Kimi Antonelli fa sognare i tifosi italiani, e non si sa ancora se gli ultimi due Gp dell'anno si correranno o meno a causa della guerra in Medio Oriente. Nel caso c'è in pole position Imola per sostituire uno dei due appuntamenti, molto caldeggiato anche dagli enti locali anche alla luce del successo di Monza con il trionfo-show del ventenne pilota emiliano Mercedes.

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