Stagionali, scontro tra imprese e sindacati  

Non si trovano lavoratori nel settore del turismo e del terziario (cioè i commessi)? Pagateli meglio e fateli lavorare in condizioni migliori: questa la risposta del segretario generale della UilTucs Sardegna, Cristiano Ardau, alla stagionale polemica sull’offerta di posti e la carenza di soggetti pronti a occuparli in vista dell’estate. Ma sul tema è scontro: Confcommercio e Federalberghi replicano che i salari sono adeguati.

I numeri

Secondo il report mensile di Infocamere, basato sulle richieste che le stesse aziende fanno ai centri per l’impiego locali, i contratti pronti a essere firmati in Sardegna entro giugno sarebbero oltre 46mila, circa 1.600 in più rispetto all’anno scorso: la maggior parte, appunto nel settore turismo (ma ci sono anche i servizi alle imprese, la logistica, la manifattura e l’autotrasporto). Ma il 46% delle ricerche di lavoratori risulta vano. Il motivo, secondo Ardau, è semplice: «Il cosiddetto esercito degli introvabili merita condizioni di lavoro migliori, sia nella qualità del lavoro che nel riconoscimento retributivo», dice. Il sindacalista sostiene che «limitare il dibattito alla mancanza di disponibilità è riduttivo e offensivo verso i lavoratori del settore. Denunciamo da mesi il fallimento del sistema contrattuale e chiediamo adeguamenti salariali e il riconoscimento delle professionalità».

L’analisi

Secondo i dati della UilTucs in Sardegna negli ultimi 12 anni le retribuzioni sono cresciute meno della metà rispetto alla media europea, con una perdita del 15% dei salari del terziario rispetto all’inflazione, nonostante un aumento della produttività del 6%. L’Isola è fanalino di coda in Italia per andamento delle retribuzioni, situazione che si riflette anche nel terziario. «Per alcune mansioni, il mismatch arriva al 75%, mentre in settori con retribuzioni più alte e carichi di lavoro più leggeri scende al 40%; camerieri, cuochi e banconieri guadagnano 1100/1200 euro al mese, contro i 1500/1600 di altri settori», precisa Ardau.

La replica

Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, ricorda che la Uil «ha firmato a marzo un rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede un aumento dei salari ed ogni nostra azienda applica quel contratto».

Si fanno sentire anche gli albergatori: «Negli hotel non è la quantità il problema, ma la qualità dei lavoratori. E l’85% delle strutture paga stipendi regolari», replica di Federalberghi Sardegna. «Non si trovano lavoratori - spiega il presidente dell’associazione Paolo Manca - perché stiamo formando una nuova classe di professionisti. Se parliamo degli alberghi il problema non è particolarmente grave nel numero quanto nella qualità dei lavoratori», sottolinea, ricordando che «i furbi ci sono sia tra i lavoratori che tra le imprese». Manca evidenzia «il processo positivo di riavvicinamento al settore che sta avvenendo. Con il Covid c'è stata una fuoriuscita di professionisti ci vorranno ancora anni prima di ritornare allo stesso numero di lavoratori formati nel settore».

