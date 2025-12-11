Stage in municipio per gli studenti Ianas 

«Ianas e Comune di Tortolì al servizio del cittadino». Si chiama così il progetto che coinvolge gli studenti e le studentesse delle classi seconda e terza del settore Accoglienza dell'istituto professionale di via Santa Chiara, nell'ambito dei percorsi formativi scuola-lavoro. Sessantatrè alunni saranno impegnati la mattina, dal 16 dicembre sino alla fine dell'anno scolastico, nella Casa comunale.

Qui forniranno accoglienza e assistenza ai cittadini e potranno così mettere a frutto i loro studi. «È stato stipulato un protocollo di intesa tra il nostro istituto e il Comune, nell’ambito di una collaborazione pluriennale, per l’erogazione di servizi al cittadino - spiegano dalla scuola - L’obiettivo è fornire ai ragazzi una esperienza concreta nell’ambito della formazione scuola lavoro. L'amministrazione si è subito resa disponibile mettendo a disposizione spazi e competenze perché l’iniziativa trovasse opportuna realizzazione». Il progetto è stato presentato agli studenti nei giorni scorsi dal Dirigente Pasquale Are, con l'assessora alla pubblica istruzione Irene Murru e il referente per l’orientamento scolastico e la formazione scuola lavoro, il docente Fabrizio Murru. «Vediamo questo progetto come una grande opportunità di crescita per i nostri giovani», ha detto l'assessora Irene Murru.

