Stage in azienda per giovani, via alle domande degli aspiranti 

Via alle domande per partecipare agli stage del Progetto Rete, iniziativa che offre ai giovani l’opportunità di accedere a percorsi formativi qualificanti in aziende italiane e internazionali. Lo fa sapere la Camera di commercio guidata da Agostino Cicalò. L’iniziativa consente di attivare mille stage con un voucher di 10.000 euro lordi. Il progetto ha adesioni in Italia e in Francia, con una partecipazione significativa delle imprese di Sardegna, Campania, Veneto, Piemonte e Lombardia. Le candidature vanno inviate attraverso la piattaforma dedicata in due fasi: dal 3 al 21 febbraio compilare la domanda, dal 26 febbraio al 7 marzo confermare l’invio. Info 333 3768213 o retenuoro@invitalia.it.

