Palmas Arborea
21 ottobre 2025 alle 00:24

Stage di karate  con l'olimpionico Busà 

Sabato e domenica Palmas Arborea sarà il punto di riferimento per gli appassionati di karate. Nella palestra in via Gutturu Olias, infatti, sarà in programma uno stage con il campione olimpico Luigi Busà. L’evento è organizzato da Associazioni sportive sociali italiane con il patrocinio del Comune. Il programma prevede, sabato dalle 16 la presentazione del campione olimpico e delle associazioni che partecipano all’evento. Alle 16.15 il via al turno con atleti. Domenica si riparte alle 9. ( g. pa. )

