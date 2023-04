Stage all’Avioclub per gli studenti di Ianas 

Hanno indossato il giubbetto di riconoscimento per svolgere le mansioni loro assegnate dai tutor. Trenta ore in aeroporto per scrutare le pratiche di volo e i segreti della gestione tecnica dei velivoli. Sei studenti del Nautico di Tortolì, iscritti all’indirizzo Meccanico, hanno concluso ieri mattina la settimana di studio nell’ambito del progetto alternanza scuola lavoro promosso dallo Ianas con l’Avioclub Ogliastra. Mentre gli altri compagni della terza, che frequentano l’indirizzo Nautico, hanno svolto lo stage al porto di Arbatax, i sei allievi hanno assistito alle operazioni di controllo sul velivolo, all’utilizzo della radio nella torre di controllo e in generale all’organizzazione dell’aeroporto seguendo i tutor Antonello Demurtas, ingegnere in servizio al Nautico, e Roberto Fasone, colonnello in congedo dell’Aeronautica militare e socio dell’Avioclub. Il cui presidente, Gigi Demurtas, lunedì ha accolto i giovani ai cancelli dello scalo che attende il nulla osta per rientrare in piena attività. Venerdì i sei studenti hanno potuto anche assistere allo smontaggio dell’ultraleggero precipitato in mare alla vigilia di Natale che è stato dissequestrato su disposizione dell’autorità giudiziaria. Durante la settimana si sono pure cimentati a pilotare i droni. Ieri i ragazzi, entusiasti, hanno salutato i tutor stingendo tra le mani l’attestato di partecipazione. Il rapporto con la scuola, i cui docenti hanno apprezzato lo stage, è destinato a proseguire. (ro. se.)

