Staffetta di lettura per non scordare Michela Murgia 

«Ricorre un anno dalla morte di Michela Murgia, che ha saputo scuotere le coscienze anche nel suo libro “Tre ciotole”, affrontando il tema ultimo della malattia con il coraggio che l’ha sempre caratterizzata», sottolinea l’assessora alla Cultura del Comune di Cagliari Maria Francesca Chiappe. “Un anno senza Michela Murgia. Reading in memoria della scrittrice attivista”, si inserisce nel programma di “Si muove la città, nove piazze per l’estate”, che prosegue fino al 9 settembre. Iniziano le letture e il caldo e il brusio scompaiono, rimane solo la folla nel piazzale gremito della Mediateca del Mediterraneo, rimane la parola viva di Michela Murgia.

I passi

Gilberto Ganassi, magistrato della procura di Cagliari, legge per primo un brano di Michela Murgia dedicato a Silvia Melis, che fu sequestrata nel 1997, tratto dal libro “Viaggio in Sardegna”, dove evidenzia la perdita della figura ancestrale femminile nell’Isola in quel periodo. Marisa Serra, di Dorgali, protagonista del film “L’amore e la gloria - La giovane Deledda”, diretto da Maria Grazia Perria, interpreta il ricordo di Murgia della scrittrice premio Nobel, evidenziando come le sue celebrazioni e i monumenti siano venuti in seguito, mentre all’inizio, e a lungo, dovette subire dai conterranei molta diffidenza per la sua audacia di autrice nel parlare della Sardegna più intima e vera.

Le testimoni

L’avvocata Claudia Rabellino legge un brano da “Stai zitta”, che affronta il mansplaining , la pratica di superiorità paternalista incarnata da un uomo che in una discussione dia per scontato che una donna ne conosca meno di lui su un argomento, quando sarebbe plausibile il contrario. Ancora a “Stai zitta” fa riferimento Chiara Cocco, presidente della Commissione Pari opportunità del Comune di Cagliari. Paola Mura, presidente della Commissione Pubblica istruzione del Consiglio comunale di Cagliari, legge un brano sulla storia di Santa Caterina da Siena, dal primo volume di “Morgana”, originariamente nato come podcast. Quindi è la volta di Michela Cabras, del gruppo di lettura della libreria Mondadori di via Paoli, che legge un passaggio di “Dare la vita”. Lucio Aru, fotografo, legge un brano non pubblicato ufficialmente del 2008, sull’estraneità e il mare. Pina Doi, conduttrice televisiva, sceglie un monologo sull’amicizia, accompagnata dal flicorno di Pietro Medda. Chiude una riuscita serata la testimonianza di Maria Antonietta Mongiu, archeologa e saggista, che seppe intravedere il talento di Murgia sin dal primo momento.

