Staffetta d’argento C’è ancora Guidi sul podio europeo 

L'Italia dell'open water chiude i campionati europei in maniera trionfale. Vince la classifica per nazioni, è prima nel medagliere e nella gara conclusiva, la staffetta 4x1500 team event, conquista l'argento. Prima tra le venti nazioni presenti con 214 punti, di cui 119 sono arrivati dalle gare maschili, 78 da quelle femminili e 17 dal secondo posto del team event. Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Andrea Filadelli e Marcello Guidi chiudono in un'ora 06'28"6 a quasi 21 secondi dagli ungheresi Szimcsak, Fabian, Betlehem e Rasovszky che vincono un un'ora 06'07"7. Terza è la squadra francese con un'ora 06'51"7. Sesto il team di Israele che negli ultimi 1300 metri si fa superare da tutti e perde cinque posizioni (al km 3.7 era primo).

Il medagliere è scintillante: 3 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Si rientra in Italia in giornata, poi testa al 60° Trofeo Settecolli di Roma e ai campionati nazionali estivi a Piombino.

Guidi c’è

Sono stati anche gli Europei di Marcello Guidi: il nuotatore cagliaritano delle Fiamme oro, cresciuto nella Rari Nantes, ha ottenuto nel suo primo campionato europeo un terzo posto e medaglia di bronzo nella cinque chilometri e la medaglia d’argento nella staffetta mista, di cui ha corso l’ultima frazione.

Il ct Rubaudo

Soddisfatto il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo: «Il bilancio è molto positivo, i risultati sono arrivati in quasi tutte le gare. Abbiamo conquistato medaglie importanti, ricevuto conferme e risposte soddisfacenti. Siamo venuti qui con una Nazionale che ha mescolato giovani e grandi e che nasce, oltre che dal lavoro del centro federale, dalla collaborazione della Federazione con gli altri tecnici e le altre società. Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Vincenzo Caso vengono da altre realtà e hanno fatto grandissime prestazioni».

