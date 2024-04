Staff degli assessori, primi arruolati 

Gli staff del Campo largo prendono forma. Sono le nomine fiduciarie che segnano il passo a ogni avvio di legislatura: capi di gabinetto, consulenti e segretari particolari. Ingaggi da formalizzare usando come bussola la legge 10/21, la ribattezzata norma sui “maxi staff”. «Ma non sarà un poltronificio», è il mantra imposto da Alessandra Todde. La governatrice ha deciso di restare sotto quota rispetto alle maglie larghissime introdotte dal centrodestra tre anni fa.

Prime certezze

Proprio Todde, per cominciare a lavorare, ha chiuso in fretta almeno le caselle base. I nomi dei prescelti sono già sul sito della Regione: Luca Caschili, l’uomo-ombra in campagna elettorale, è il nuovo capo di gabinetto. A Carbonia, la sua città, è stato assessore all’Urbanistica. Annalisa Canova, invece, nuorese come la Todde, non eletta alle Regionali del 25 febbraio, è la segretaria particolare.

Gruppo di lavoro

Gli esperti della governatrice, sulla carta, possono essere undici, divisi tra staff tecnico e comitato per la legislazione. In questa prima fase esamineranno i dossier, ovvero l’eredità del centrodestra su cui Todde vuole vederci chiaro. Silvano Tagliagambe, filosofo ed epistemologo, è nella rosa di papabili. In corsa anche Stefano Ferreli, nuorese, collaboratore a Roma della senatrice Sabrina Licheri. Idem Pierluigi Salis, allenatore di nuoto a Sassari, e il cagliaritano Andrea Balduzzi.

Pd

Nella nuova Giunta i dem hanno tre assessorati: la Programmazione con Giuseppe Meloni, l’Industria con Emanuele Cani e l’Ambiente con Rosanna Laconi. Si ipotizzano i rispettivi capi di gabinetto: Guido Portoghese, presidente del Consiglio a Cagliari con Massimo Zedda; Tore Mattana, ex onorevole ed ex sindaco di Sarroch; Cesare Moriconi, uscente dell’Assemblea regionale.

M5S e Uniti per Todde

Il partito della presidente e la civica di riferimento sommano cinque caselle di governo: la Sanità con Armando Bartolazzi; il Lavoro con Desirè Manca; l’Urbanistica e gli Enti locali con Francesco Spanedda; i Trasporti con Barbara Manca; il Personale e le Riforme con Mariaelena Motzo. Bartolazzi sarà in Regione da domani: la squadra è tutta da definire. Al Lavoro il capo di gabinetto sarà l’avvocato Gavino Arru, braccio destro a Roma del senatore Ettore Licheri. Ad affiancare Spanedda dovrebbe essere Emiliano Deiana, presidente di Anci Sardegna: da capo staff o da consulente può portare al neoassessore-architetto le competenze che gli mancano sugli enti locali. Sui Gabinetti di Trasporti e Riforme si discuterà oggi in un’assemblea online.

I partiti del 3%

Per Orizzonte Comune, in Giunta con Franco Cuccureddu al Turismo, si profila uno staff al femminile con le tre donne più votate: Rosanna Podda, Carla Medau e Marzia Cilloccu. Ma i ruoli vanno ancora decisi. Andrea Dettori, fuori dall’Aula per un pugno di voti, è un papabile nell’ufficio della Pubblica istruzione, andata a Ilaria Portas in quota Sinistra futura. Nel Gabinetto di Antonio Piu, titolare dei Lavori pubblici, potrebbero entrare Daniele Cocco ed Eugenio Lai, l’anima di Sinistra sarda dentro l’Alleanza rossoverde, entrambi uscenti del Consiglio regionale e non rieletti. Giochi da fare anche per i Progressisti: hanno l’Agricoltura con Gianfranco Satta ma gli ingaggi nello staff vanno ancora concordati.

