Staff degli assessori, nuovo giro di nomine: in arrivo 36 esperti 

I maxi staff del centrodestra piacciono al Campo largo: un nuovo pacchetto di nomine fiduciarie decise dalla politica è in arrivo nei dodici assessorati regionali, grazie alla legge 10/2021 voluta dall’ex presidente Solinas e a lungo contestata dalla nuova maggioranza in Regione (che parlava di poltronificio quando era all’opposizione).

Riferimento normativo

Sino al 2021, ogni assessore poteva, per tutta la durata del proprio mandato, assumere tre esterni. Contratti a tempo determinato previsti dalla legge 32/1988 e con i quali vengono tuttora assegnati gli incarichi di segretario particolare, capo di gabinetto e consulente. Con la 10, che integra la 32, sono salite a sei le nomine discrezionali che riguardano le figure extra Regione. Un raddoppio rispetto al passato, tanto che lo staff di ciascun esponente della Giunta è passato da nove componenti a dodici, salomonicamente divisi tra interni ed esterni (si arriva a tredici negli assessorati con due direzioni generali, dove è possibile scegliere un secondo consulente). A inizio legislatura il Campo largo ha assunto le tre figure previste con la legge 32; adesso può fare il resto dei contratti. Sino a un massimo di trentasei.

Nuovi posti

Sulle nomine alle porte, dall’Ufficio di Alessandra Todde è arrivata un’indicazione, per remare tutti dalla stessa parte. La presidenza – dietro suggerimento di Jacopo Gasparetti, il responsabile della comunicazione – ha chiesto che fra i tre nuovi esterni ci sia almeno un professionista di questo settore. La ratio è far sì che ogni assessore possa divulgare in maniera capillare tutte le informazioni sulla propria azione di governo.

La comunicazione

La figura del professionista della comunicazione sarà un di più rispetto all’Ufficio stampa della Regione che, sempre attraverso la 10/2021, ha cambiato pelle. Sino a tre anni fa, i giornalisti da contrattualizzare attraverso nomine fiduciarie erano dodici, tanti quanti gli assessori. Solinas e il centrodestra hanno ridotto a otto il loro numero per riservare quattro posti a social media manager, esperti digitali, video maker e grafici, «figure funzionali all’efficacia complessiva dell’azione di governo», è scritto all’articolo 17. Il Campo largo sta facendo i colloqui per selezionare il nuovo Ufficio stampa.

Strada tracciata

L’allargamento dei Gabinetti è previsto invece all’articolo 15 della legge 10, che ha permesso pure di potenziare il team della presidenza con l’introduzione di uno staff tecnico, di cui il M5S si sta ugualmente servendo. Non è tutto. Da viale Trento filtra che è arrivata una seconda indicazione, stavolta pare su impulso del segretario generale Saverio Lo Russo e dell’esperto in legislazione, Stefano Ferreli: ogni esponente della Giunta dovrà reclutare un giurista, stavolta pescandolo tra i dipendenti della Regione, per evitare ulteriori costi, visto che gli staff della legge 10 valgono da soli svariati milioni di euro in compensi.

La novità

Il compito del giurista interno sarà quello di supportare l’attività politico-amministrativa dell’assessore, come se si trattasse di un mini ufficio legale permanente, oltre l’Avvocatura regionale che proprio con la legge 10 ha preso questo nome. Sino al 2021, l’Ufficio si chiamava Direzione generale dell’Area legale ed era guidata da un Dg che veniva scelto insieme agli altri ventiquattro del Sistema Regione. Adesso l’Avvocatura è «un ufficio autonomo e indipendente, posto alle dirette ed esclusive dipendenze del presidente», è scritto nella norma. Prova ne è l’esistenza di un contratto ad hoc per il coordinatore, di durata triennale.

Contratti online

Al momento sul sito della Regione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sono pubblicati solo i contratti fiduciari fatti ai capi di gabinetto e ad alcuni consulenti. In calce, la firma degli assessori o della presidente Todde, a seconda dell’incarico ricoperto dai singoli contrattualizzati. Tutte le nomine risultano avere durata quinquennale, sino al 25 febbraio del 2029. La fine della legislatura.

RIPRODUZIONE RISERVATA