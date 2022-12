Staff degli assessori:  nuovo giro di nomine dopo il rimpasto  

C’è solo un problema. Prima dell’apertura delle danze, è necessaria l’operatività del vertice di tutto questo assetto organizzativo. Cioè del segretario generale della Regione che – tra le molte altre – ha anche la funzione di sovraintendere all’istruttoria relativa alla nomina dei dirigenti di dipartimento, dei direttori generali e degli altri dirigenti. In questo momento il posto è vacante: l’ex magistrato del Tar Francesco Scano ha dovuto lasciare perché così impone la riforma Madia per i pensionati.

Fatto il rimpasto, è già corsa all’ultimo posto disponibile negli staff degli assessori. Martedì 7 dicembre è il termine fissato dal presidente della Regione. La partita riguarda almeno sei caselle, considerato che solo Industria, Pubblica istruzione, Turismo e Bilancio non hanno cambiato guida. Non dovrebbero subire grandi sconvolgimenti le squadre dell’Ambiente e del Lavoro dove è cambiato l’assessore – Marco Porcu (Fratelli d’Italia) al posto di Gianni Lampis nel primo caso e Ada Lai (Forza Italia) al posto di Alessandra Zedda nel secondo - ma non la forza politica di provenienza.

Caselle interessate

Nelle altre sei – Sanità, Trasporti, Agricoltura, Lavori pubblici, Enti locali e Urbanistica, Affari generali – non è esclusa persino la sostituzione dei direttori generali. D’altra parte – l’aveva già detto lo stesso Christian Solinas – ogni assessore deve poter essere messo nelle condizioni di scegliere il proprio dg.

C’è solo un problema. Prima dell’apertura delle danze, è necessaria l’operatività del vertice di tutto questo assetto organizzativo. Cioè del segretario generale della Regione che – tra le molte altre – ha anche la funzione di sovraintendere all’istruttoria relativa alla nomina dei dirigenti di dipartimento, dei direttori generali e degli altri dirigenti. In questo momento il posto è vacante: l’ex magistrato del Tar Francesco Scano ha dovuto lasciare perché così impone la riforma Madia per i pensionati.

Cercasi segretario

Solinas ha due strade percorribili: rinominare Scano, oppure indivuduare un’altra figura adatta. La prima opzione sembra meno percorribile, soprattutto perché – raccontano le indiscrezioni – nel periodo di attività di Scano, i rapporti tra l’ex magistrato e il governatore non sarebbero stati idilliaci. Almeno in un paio di occasioni (erogazione fondi di Resisto e di quelli destinati alle aziende colpite dagli incendi del Montiferru), l’ex segretario ha tirato le orecchie alla Giunta.

È verosimile che, alla fine, Solinas finisca per optare per l’attuale direttore generale dei Trasporti, Gabriella Massidda. Nei giorni scorsi, il nome della dg era stato fatto con insistenza per la guida dello stesso assessorato. Una soluzione che, fino all’ultimo, Solinas ha cercato di evitare.

Favoriti

Massidda è stata anche per mesi favorita per la guida di uno dei dipartimenti previsti nella legge sugli staff. Ora è in pole position per il posto da segretario generale della Regione. Il presidente ha cercato di superare lo scoglio del dopo Scano inserendo norme ad hoc nella legge Omnibus due. Una, in particolare, prevedeva in caso di vacanza o assenza del segretario generale, l’attribuzione delle sue funzioni al direttore generale della presidenza della Regione. Nel caso specifico, a Silvia Curto. Ma nel testo approvato due giorni fa dall’Aula, sono rimaste escluse tutte le disposizioni non di carattere finanziario. E ora. Solinas ha pochi giorni di tempo per sbrogliare l’ennesimo nodo.

