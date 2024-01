Stadio vietato a vita per il tifoso razzista 

Udine. L'allucinante sceneggiata, immortalata in un breve video, che sta facendo il giro dei social, in cui grida in maniera forsennata, per 12 volte, «negro di m...» all'indirizzo del portiere del Milan, Mike Maignan, sarà la sua ultima esibizione al Bluenergy Stadium: per un 46enne friulano, già noto alle forze dell'ordine, è scattato l'allontanamento a vita. Lo ha deciso la società pochi minuti dopo l'annuncio del Questore che aveva disposto un Daspo di cinque anni, con annessa denuncia.

Al termine del periodo stabilito dalle autorità di pubblica sicurezza potrà seguire la propria squadra soltanto in trasferta. Ironia della sorte, l'uomo sabato sera si trovava nello spicchio di retroporta in cui, nei minuti finali, il Milan, con una rocambolesca rimonta, ha battuto l'Udinese. E a segnare la rete decisiva, proprio sotto i suoi occhi, è stato l'attaccante svizzero, di padre nigeriano, Okafor.

All'uomo si è arrivati incrociando i video caricati sui social dagli stessi supporter dell'Udinese con quelli ricevuti dalla Questura dalla società friulana e dalla produzione televisiva. La stessa durissima sanzione sarebbe in arrivo per almeno altri due soggetti, per i quali si starebbe procedendo all'identificazione in queste ore.

RIPRODUZIONE RISERVATA