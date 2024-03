Stadio, un rebus tra calcio e politica 

L’abbattimento di viale Ferrara, per avvicinare il quartiere alla città, aree verdi, parcheggi, un nuovo spazio da destinare a servizi per il quartiere. Ma al puzzle di composizione del futuro di Sant’Elia manca sempre un tassello da incastrare: quello del nuovo stadio. Tra il vecchio impianto, impastato di cemento e memoria, che deve essere abbattuto, e il nuovo “Gigi Riva”, mix di tecnologia e immagine, che dopo un lunghissimo iter deve superare solo un ultimo “scoglio” amministrativo in Regione (la valutazione di impatto ambientale) ora c’è la politica. Il cambio di casacca in Regione dopo il voto del 25 febbraio, che porta a Villa Devoto una maggioranza di centrosinistra, e la fine dell’amministrazione Truzzu (si voterà a giugno) che negli ultimi tre anni ha spinto per chiudere la partita “tecnica” e politica (con la Regione per le risorse pubbliche) del nuovo stadio,potrebbe disegnare nuovi scenari?

Gli scenari

A sentire gli umori negli uffici c’è da stare abbastanza allegri: «Non cambierà niente», dicono, «sia in Comune che in Regione lo stadio ha sempre avuto l’appoggio bipartisan. L’amministrazione comunale ha spinto per averlo e in consiglio regionale il tira e molla sull’accordo di programma per trasferire i fondi pubblici, durato quasi un anno, si è chiuso dopo un emendamento della vecchia minoranza che aveva trovato il consenso di tutta l’aula». Questo per dire che lo stadio lo volevano tutti prima, lo vorranno tutti anche adesso. Salvo scenari difficili da immaginare, oggi. Un ottimismo che, in qualche modo, trova conferma nella parole della neo presidente della Regione Alessandra Todde che, rispondendo a una domanda sul futuro del nuovo stadio di Cagliari, dice che «dobbiamo pensare a una grande struttura che renda Cagliari una città all’altezza di ospitare eventi internazionali, ma dobbiamo anche immaginarla in un contesto di riscatto per un quartiere che ha sofferto troppo. Penso che debba essere profondamente cambiata l’urbanistica di Sant’Elia per ridare dignità a chi ci vive». Se, dunque, l’idea è quella di uno stadio che metta al centro la riqualificazione del quartiere di Sant’Elia, questo è sempre stato l’obiettivo del Comune.

I tempi

Mentre Villa Devoto si riposiziona dopo il voto di domenica scorsa e Palazzo Bacaredda “spara” gli ultimi fuochi prima dello scioglimento del Consiglio in vista delle elezioni di giugno, il progetto dello stadio continua a camminare. In questo momento si trova nelle stanze dell’assessorato regionale all’Ambiente che ha convocato la conferenza di servizi (con Soprintendenza, Lavori Pubblici, Comune, etc.) che deve dare il via libera al “paur”, la nuova dicitura della valutazione di impatto ambientale, di fatto l’ultimo scoglio al nuovo stadio. Una fase istruttoria, durante la quale sono state richieste integrazioni tecniche al Cagliari calcio (per esempio sui materiali) e al Comune (sull’impatto del cantiere). Se non ci saranno imprevisti e richieste di modifiche importanti al progetto, e non dovrebbero essercene, «a meno che non ci sia una decisione diversa in Regione per rallentare l’iter», serviranno almeno sessanta giorni prima di ottenere l’ok dell’Ambiente. A quel punto il Comune dovrà indire le gare per la verifica del progetto del Cagliari e del Pef (lo impone la legge sulle opere pubbliche), quindi dovrà approvare la nuova dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Considerando che ci sono le elezioni comunali a giugno, non si vedrà niente prima dell’autunno (se va bene). Tradotto: gara internazionale all’inizio del prossimo anno potrebbe partire la gara internazionale. Da quel momento in poi, tempo 90 giorni per l’assegnazione e all’inizio dell’estate 2025 si potrebbe cominciare a demolire il vecchio Sant’Elia e costruire così il nuovo impianto. Cagliari aspetta.

