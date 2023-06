Stadio, un mutuo e tante polemiche 

Muravera, dopo le polemiche con la società di calcio di serie D che lo scorso anno per poter giocare si è trasferita a Tertenia cambiando il nome in Cos, avrà un impianto sportivo all’altezza e adatto ad ogni categoria (sino, appunto, alla serie D). Lo avrà grazie all’accensione di un mutuo da settecentomila euro da restituire in 15 anni. La decisione, presa dal Consiglio comunale, non è stata approvata dalle opposizioni (si sono astenuti sulla variazione di bilancio) perché, fra l’altro, «investire tanti soldi in un vecchio impianto non è conveniente».

Il Comune

Per la maggioranza guidata da Salvatore Piu la decisione presa dimostra quanto l’attuale l’amministrazione ci tenga al campo e allo sport. «Non essendo stati ammessi al bando sport e periferie – ha spiegato l’assessore al bilancio Andrea Mura – intendiamo portare avanti il progetto di riqualificazione del campo chiedendo un mutuo al Credito sportivo. Il mutuo prevede un piano di ammortamento di 15 anni senza alcun interesse. Sempre per il campo sportivo è inoltre già disponibile un contributo regionale di centomila euro». Per Valerio Boi, capogruppo di Officina Murera«“questi soldi sarebbero stati più utili per realizzare un nuovo impianto come noi stiamo dicendo da tempo. Alla fine resteremo in una situazione di precarietà».

I tempi

Gianfranco Sestu, capogruppo di Obiettivo Muravera, pone l’accento sulle tempistiche: «Non è che non sia d’accordo – ha chiarito – resto però perplesso sul mutuo e sulle tempistiche legate al mutuo. Si sta mettendo a rischio l’utilizzo del campo per i mesi a venire». Matteo Plaisant, assessore allo sport, conferma che l’attività dovrà obbligatoriamente fermarsi durante i lavori «ma saranno celeri e nel frattempo si cercheranno degli accordi con la società del San Vito calcio. La deroga per l’utilizzo del campo di Muravera scade il 30 giugno e non sarà rinnovata» .

La società sportiva

Sulla questione è intervenuto anche Stefano Boi, presidente del Cos (Costa Orientale Sarda) e dirigente della nuova società del Muravera Calcio (nata pochi mesi fa, settore giovanile). «Intanto – ha messo in evidenza Boi – ringrazio l’amministrazione comunale per l’impegno nel cercare di ristrutturare il campo. A mio avviso però in questa fase, visto che nel Sarrabus ci sono lavori in corso in tutti gli impianti sportivi, occorrerebbe chiedere una ulteriore deroga alla Federazione. Inoltre per Muravera ritengo sia meglio rendere il vecchio campo idoneo solo per le giovanili e le categorie minori, si fa prima e si spende meno. Noi stiamo cercando di mettere su una terza categoria col nome di Muravera che attinga esclusivamente dal settore giovanile».

