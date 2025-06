Stadio, ultimo scoglio in Regione 

È una partita al cardiopalma, quello del nuovo stadio del Cagliari. Dopo anni di tira e molla, due progetti, polemiche, forse stavolta ci siamo: giovedì mattina (alle 10) in assessorato regionale all’Ambiente si riunisce di nuovo la conferenza di servizi decisoria che, senza troppi giri di parole, dovrà decidere se lo stadio sui potrà realizzare o meno. Sarà quello l’appuntamento che, in caso di esito positivo, chiude il lunghissimo e delicato iter amministrativo: a quel tavolo, infatti, si ritroveranno per la seconda volta (dopo il primo incontro lo scorso inverno, durante il quale l’assessorato all’Ambiente aveva richiesto una fondamentale integrazione della documentazione) tutti i tecnici chiamati a esprimere un giudizio sulla proposta del nuovo stadio avanzata. Obiettivo: il Paur, il nuovo nome della valutazione di impatto ambientale, un documento fondamentale e imprescindibile per opere pubbliche di tale importanza. Nessuno si sbilancia sull’esito, naturalmente: ma sembra che stavolta si possa essere ottimisti. Perché Comune e Cagliari calcio hanno spedito per tempo alla Regione la relazione sul piano di caratterizzazione dell’area in cui nascerà il nuovo impianto e la convocazione della nuova conferenza, due settimane fa, autorizza a pensare che sia tutto a posto. Ma non è detto. Di sicuro, «si tratta di un passaggio fondamentale che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di realizzazione del nuovo stadio», spiega l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta.

L’iter

Dall’esito della conferenza di servizi non dipende solo la realizzazione dello stadio. Ma anche il successo o meno di Cagliari nella partita che si gioca per Euro 2032, dove lo stadio, neanche a dirlo, è una pedina fondamentale. Per essere ammessa tra le città che ospiteranno alcune partite dei gironi preliminari, bisogna rispettare i tempi dettati dall’Uefa: uno dei criteri fissati per decidere quali città ospiteranno la manifestazione è che chi deve costruire un nuovo impianto cominci i lavori entro il limite massimo di marzo 2027. Poche settimane fa il Comune ha ribadito alla Figc la volontà di andare avanti con questo progetto, l’Uefa ha confermato Cagliari tra le dieci città candidate (alla fine resteranno in cinque).

I tempi

I tempi sono serrati, ma lasciano comunque tutto il margine di manovra. Dopo il Paur, infatti, che chiude la partita ambientale, la palla passerà al Cagliari calcio che dovrà presentare il progetto definitivo e il nuovo piano economico finanziario aggiornato ai nuovi costi (si parla di poco meno di 209 milioni di euro, di cui 60 di contributo regionale e comunale, il resto a carico del privato). Subito dopo, sarà necessario aspettare l’ok dell’ufficio tecnico regionale, quindi il progetto passerà al vaglio dei verificatori (una procedura prevista per legge) già indicati. Dopo l’estate, in autunno, il Consiglio comunale dovrà pronunciarsi (sarà la terza volta) e dichiarare il pubblico interesse dell’opera. Sarà un formalità, ma andrà comunque portata a termine. La gara pubblica, così come auspicato sia dal Comune che dal presidente della società rossoblù Tommaso Giulini, potrebbe essere bandita già a fine 2025 o, al più tardi, a gennaio del prossimo anno. Perché tra tempi di gara e procedure per eventuali ricorsi, l’obiettivo è quello di avviare i lavori per la realizzazione del nuovo impianto alla fine del 2026 o, comunque, entro la scadenza indicata dall’Uefa per Euro 2032. A quel punto, in due anni e mezzo, massimo tre, lo stadio nascerà. Non solo un sogno.

RIPRODUZIONE RISERVATA