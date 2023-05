Stadio, Truzzu incalza la Regione 

È una lettera che è molto più di un invito a definire, dopo tre mesi di attesa, l’accordo di programma e girare al Comune i 50 milioni di euro stanziati con l’ultima Finanziaria per chiudere la partita del nuovo stadio “Gigi Riva”. Perché quella che il sindaco Paolo Truzzu ha scritto lo scorso 22 maggio alla Regione (destinatari il governatore Christian Solinas e l’assessore ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu) ha soprattutto un peso politico e fissa un punto: il Comune vuole accelerare e provare a pubblicare la gara per la realizzazione del nuovo impianto entro l’autunno. «Occorre definire l’accordo di programma che consentirà alla Regione, e in particolare all’assessorato ai Lavori pubblici al quale le risorse risultano assegnate nel bilancio regionale, di impegnare la spesa a copertura della propria quota di cofinanziamento dell’intervento», i 50 milioni, appunto, scrive Truzzu. «Solo successivamente questo ente potrà indire la gara per l’individuazione del soggetto che dovrà redigere il progetto esecutivo, realizzare l'opera e gestirla», aggiunge.

La svolta

Senza quei soldi, dunque, rischia di fermarsi tutto. Un pericolo che l’amministrazione vuole scongiurare. Solo poche settimane fa, infatti, spingendo sull’acceleratore, aveva chiesto e ottenuto dal ministero il via libera a convocare la conferenza dei servizi decisoria (che in origine avrebbe dovuto convocare la Regione). Adesso questa lettera con cui si sollecita il governatore a scrivere l’accordo di programma e mettere a disposizione le risorse per la nuova struttura che «prevede un costo complessivo pari a 201 milioni di euro», di cui 141 del Cagliari calcio, 10 del Comune (già messi a Bilancio) e 50 della Regione. Detto che il presidente regionale ha sempre detto sì al nuovo stadio, precisando però di volerlo legare a un piano di sviluppo della città che prevede, tra le altre cose, la costruzione di un ospedale e l’implementazione dei servizi per gli studenti universitari, la partita è comunque in stallo da mesi. «la procedura per la realizzazione dello stadio è ormai avanzata», scrive ancora il sindaco. «Al fine di assicurare il rispetto del crono-programma previsto per il completamento dell’opera in tempo utile per ospitare i campionati europei del 2032 è necessario che siano messe a disposizione le risorse finanziarie regionali nel più breve tempo possibile».

Le scadenze

Non è un semplice dettaglio quel richiamo alla scadenza di Euro 2032. Perché come spiega il sindaco «la realizzazione del nuovo stadio è un’occasione unica per il processo di sviluppo del nostro territorio». Non solo perché «rappresenta il motore dell’intero processo di rinnovamento e di riqualificazione dell’area e di tutta la città», ma anche perché diventa una «leva per la valorizzazione turistica ed economica della città. In tale visione», scrive ancora Truzzu, «anche il mio programma di mandato e i conseguenti atti di programmazione perseguono l’obiettivo di valorizzazione del “sistema destinazione Cagliari” anche attraverso la promozione e l'organizzazione di grandi manifestazioni sportive a livello nazionale e internazionale, aumentando l’attrattività di Cagliari e posizionarla nel panorama delle città più importanti per lo sport a livello mondiale. Questo obiettivo», sottolinea, «non può che costituire anche uno straordinario elemento di sviluppo del territorio regionale». Ecco perché, «Euro 2032 può rappresentare la giusta occasione per il posizionamento della Regione nel ristretto gruppo di territori che si contendono importanti eventi sportivi, consolidando il proprio brand di Regione di eccellenza nello sport».