Stadio, si sbloccano i lavori 

Tutto in 48 ore: il Carbonia domenica scorsa è uscito (ma non del tutto) dalla zona retrocessione dell’Eccellenza e due giorni dopo sono iniziati allo stadio Zoboli i lavori di sistemazione dell’impianto nato assieme alla città del carbone. Potrebbe essere di buon reciproco auspicio l’avvio degli interventi radicali che la struttura attendeva da quasi anni, da quando cioè erano iniziati ad arrivare (e altri ne sono attesi entro poche settimane) i finanziamenti regionale e statali fondamentali per dare la svolta a una struttura dichiarata bene identitario che rivela pesanti carenze.

Il cantiere

Due giorni fa l’impresa che ha vinto l’appalto indetto dal Comune (poco più di 300 mila euro) ha preso possesso del cantiere ma soprattutto preparato il materiale che servirà per realizzare la copertura della tribuna principale capace di ospitare circa 2000 spettatori. Copertura assente da sei anni, sradicata da una micidiale folata. Da allora si assiste ad ogni gara, anche ad eventi speciali come l’anno scorso l’amichevole col Cagliari di Claudio Ranieri, sotto sole cocente, pioggia, vento. I lavori sarebbero dovuti partire almeno due anni fa «ma il progetto – rimarca l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – dovette subire varie rimodulazioni a partire dal periodo in cui la squadra era in D (2020-2022) ed erano preminenti altre esigenze legate alla sistemazione del settore ospiti».

Gli spogliatoi

Un altro stop era arrivato quando la posa della nuova copertura è stata ritenuta prioritaria (sembrava lo fosse sin dall’inizio, ma così non era) rispetto alla sistemazione degli spogliatoi che, invece, scatteranno in una seconda fase: «Realistico che avverrà verso la fine del campionato – afferma Mureddu – in modo che in settembre sia tutto terminato». Fra la collocazione della nuova copertura e i lavori negli spogliatoi, previsto la perforazione di un pozzo per affrancarsi dai pesanti costi (decine di migliaia di euro l’anno) per l’irrigazione del manto erboso.

L’illuminazione

Per il ripristino dei fari (ne funziona solo uno e da circa dieci anni non si fa più sport in notturna) il Comune attende dalla Regione il deposito di 180 mila euro annunciati alcuni anni fa. La società Calcio Carbonia non fa mistero di attendere invece buone nuove anche per il manto sintetico: «Il cantiere aperto è un’ottima notizia – dice il presidente Stefano Canu – da un lato speriamo che i disagi siano limitati, dall’altro l’auspicio è che si predisponga il rifacimento del manto oggi in condizioni precarie in attesa che venga sostituito col sintetico: se lo stadio comunale Zoboli diventerà un impianto moderno, si candida ad attirare imprenditori disposti a investire nella prima squadra e nelle giovanili, progettando magari un ritorno in serie D».

RIPRODUZIONE RISERVATA