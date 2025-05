Stadio, si riparte dopo mesi di stop 

È una partita al cardiopalma quella per il nuovo stadio. Tra attese, accelerazioni, passaggi all’indietro, rimpalli, rinvii e, soprattutto burocrazia, l’iter per il nuovo stadio del Cagliari sembra un gioco dell'oca. Due passi avanti, poi uno indietro. Col rischio di dover ricominciare daccapo. Due giorni fa, finalmente, la svolta che dà un’accelerata alla realizzazione della nuova casa rossoblù: i progettisti hanno spedito all’Ambiente le ultimissime integrazioni richieste e ora la conferenza di servizi della Regione che deve decidere sulla valutazione di impatto ambientale può riprendere il cammino dopo che era stata “congelata” negli ultimi tre mesi. «Il cammino del nuovo stadio, ripreso dall’amministrazione comunale in sintonia con la Regione con l’accordo di programma del dicembre 2024, prosegue spedito», spiega l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta. Entro la fine di luglio, se non ci saranno nuovi intoppi, dovrebbe anche arrivare con una delibera della Giunta regionale il via libera definitivo (il famoso paur, che rappresenta in questa fase amministrativa lo scoglio più grande).

La vicenda

L’ultima conferenza di servizi della Regione, all’inizio dell’anno, aveva sospeso l’iter in attesa del piano di caratterizzazione dell’area, dettagliato da cima a fondo che, sinteticamente, mette nero su bianco che il fondo del Sant’Elia, dove si scaverà per costruire il nuovo impianto, è perfettamente sicuro. Un atto solo apparentemente formale e privo di “polpa”, che invece fissa un punto decisivo nella vicenda. Quel lavoro è terminato da almeno due mesi, ma poi i progettisti avevano chiesto all’Ambiente un rinvio per produrre tutta la documentazione necessaria. L’ultima parte è stata spedita proprio due giorni fa e questo passaggio apre a scenari confortanti. L’Ambiente, infatti, a questo punto potrebbe convocare il tavolo nel giro di un mese, a fine giugno quindi, e per la fine di luglio potrebbe arrivare il via libera definitivo al nuovo stadio.

I tempi

In una partita che per una ragione o per un’altra va avanti da dieci anni, queste tempistiche sarebbero così strette quasi da sembrare una «lucida follia», dicono alcuni tra i banchi di Palazzo Bacaredda. Ma se fossero rispettate (se lo augurano Cagliari calcio, Comune e tutti i cagliaritani, non solo i tifosi), significa che prima della estate si può tornare in Consiglio comunale per ribadire (per la terza volta, perché per tre volte è stato aggiornato il piano finanziario del progetto) la dichiarazione di pubblico interesse. Questo passaggio potrebbe realizzarsi già durante l’estate, in una delle riunioni del Consiglio a ridosso delle ferie estive, tra fine luglio e l’inizio di agosto. Ma per chiedere all’assemblea di esprimersi sulla pubblica utilità dell’opera, prima bisogna produrre “il computo metrico e relativo piano economico finanziario”, necessario dopo che i costi sono lievitati (circa 200 milioni, di cui 50 messi a disposizione dalla Regione con l’accordo di programma e 10 dal Comune per la demolizione e lo smaltimento del vecchio Sant’Elia).

Il voto dell’Aula sarà un momento scontato, poi gli uffici comunali si metteranno subito al lavoro per scrivere la gara per l’affidamento dei lavori e, considerati i tempi di legge anche per eventuali ricorsi, la pubblicazione del bando potrebbe avvenire alla fine dell’anno. Sei mesi, considerati anche i termini per eventuali ricorsi, e si potrà cominciare a demolire il vecchio impianto e costruire quello nuovo. Cagliari sogna. ( ma. mad. )

