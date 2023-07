Stadio, si apre uno spiraglio 

Inizia la corsa finale verso la realizzazione del nuovo stadio Gigi Riva. Il progetto dell'impianto da circa 25mila posti è stato presentato ieri mattina nella conferenza di servizi online dal Comune di Cagliari. E non ci sono state grandi sorprese: l'amministrazione di via Roma soddisfatta della riunione di partenza che dovrebbe culminare nel progetto definitivo entro il prossimo autunno.

Speranza

«Abbiamo presentato un progetto che in questi due anni è stato seguito passo dopo passo dagli enti ai quali lo abbiamo illustrato. Qualcuno ha già dato parere favorevole, altri hanno chiesto delle integrazioni. Ma si tratta - spiega Daniele Olla, dirigente del servizio Opere strategiche del Comune - solo di dettagli».

La Regione ad esempio, con l'Ufficio di Tutela del Paesaggio, ha chiesto di fornire una “vista” dal mare del nuovo stadio; la Soprintendenza, invece, ha voluto degli approfondimenti su alcuni pannelli previsti dal progetto. Il Comune preparerà quindi le integrazioni richieste, poi si potrà riconvocare la conferenza.

L’iter

Parallelamente sono in corso due altre procedure. La prima è quella che dovrà portare al rilascio dell'ex Via, la Valutazione di impatto ambientale, ora inglobata nella Paur, Provvedimento autorizzativo unico regionale. La seconda è quella legata allo sblocco dell'accordo di programma con la Regione che prevede anche la realizzazione di un ospedale e di uno studentato. Finora gli incontri tra viale Trento e via Roma non hanno prodotto risultati. Con la Regione che insiste per l'ospedale e il Comune che invita Solinas a dare delle indicazioni precise sulla tipologia di area richiesta per la realizzazione del nosocomio. I tecnici di via Roma avevano fornito una lista di zone da almeno 15 ettari, alternative alla zona di Sant'Elia, dove dovrebbe sorgere la nuova casa del Cagliari, ma alla Regione non è bastato. Un batti e ribatti che, tra polemiche e richieste di spiegazioni, potrebbe non arrivare ad alcuna soluzione. In ballo ci sono i 50 milioni di euro che la Regione dovrebbe girare allo stadio. Ma che Truzzu, in caso di mancato accordo, potrebbe cercare altrove, magari dal Governo. Nel frattempo l'Uefa, in vista della scelta degli stadi per Europeo del 2032, ha chiesto garanzie al Comune. E l'amministrazione di via Roma ha risposto fornendo rassicurazioni sui tempi. Oggi - salvo imprevisti - è in programma un nuovo incontro tra Regione e Comune: potrebbe essere ancora interlocutorio come i precedenti. Nessuna delle parti si sbilancia e vuole rompere.

