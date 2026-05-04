Stadio Scalarba, maggio festeggia lo sport 

Grazie alle sue moderne infrastrutture, la cittadina si pone al centro delle grandi manifestazioni sportive regionali, strategiche per lo sviluppo territoriale, turistico e anche economico. I moderni impianti sportivi, in particolare lo stadio di Scalarba, recentemente ristrutturato, stanno ospitando importanti manifestazioni. Diversi gli eventi di aprile, (tra cui il ritorno dopo 18 anni del Macomer Calcio nel campionato di Promozione), che hanno riempito la cittadina di sportivi.

L’associazione sportiva Judo Yano ha poi organizzato una manifestazione che ha portato piccoli atleti da tutta la Sardegna, con un un migliaio di persone che hanno invaso la cittadina. La società C. S. Fiamma Macomer ha inaugurato il rinnovato impianto sportivo con 542 atleti da tutta l’Isola PIù dirigenti e accompagnatori al seguito. Oggi, invece, nello stadio è in programma la finale regionale dei giochi della gioventù. Ma non finisce qui. Il 16 e 17 maggio si terrà il campionato regionale per società (uno degli eventi più importanti dell’atletica regionale) e infine il 23 ci sarà lo storico appuntamento di "Sport Insieme", organizzato dall'associazione Tottuparis. Per chiudere il 30 maggio, allo stadio, è in programma una gara di cross training. «La centralità di Macomer è quel valore aggiunto al quale possiamo e dobbiamo attingere – dice l'assessore allo sport, Federico Castori – è lo sport. Consapevoli di questo, stiamo mettendo in campo tutte le risorse possibili per poter restituire spazi adeguati alla comunità sportiva e non».

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