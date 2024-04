Stadio Roma, 9 condanne 

Roma. Nove condanne e una decina di assoluzioni. Questo il primo verdetto sulla maxi indagine della Procura capitolina sul nuovo stadio della Roma. I giudici hanno inflitto, tra gli altri, tre anni di reclusione a Luca Lanzalone, otto anni e 8 mesi all’ex presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito e un anno al parlamentare della Lega, Giulio Centemero. I giudici hanno, poi, disposto due anni di carcere per l’imprenditore Luca Parnasi mentre all’avvocato Camillo Mezzacapo sono stati inflitti 9 anni. Una sentenza che recepisce solo parzialmente l’impianto accusatorio dei pm che avevano sollecitato 22 condanne in un procedimento in cui si ipotizzavano episodi di corruzione, traffico di influenze e finanziamento illecito. Nel processo è finito anche il filone che riguardava il finanziamento alla politica: circa 400mila euro, che Parnasi, per sua stessa ammissione, avrebbe garantito alle fondazioni vicine alcuni partiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA