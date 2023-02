Stadio, primo ok della federazione  

Raccontano che al termine dell’illustrazione del progetto del nuovo stadio da parte dei tecnici del Comune un commissario della Figc abbia quasi abbozzato un applauso. Se non fosse stato un palese sgarbo istituzionale verso la candidatura di altre città in quel momento presenti allo stesso tavolo (Firenze e Bologna), forse quell’applauso sarebbe partito. Solo una questione di forma, si dirà. Ma comunque sufficiente per spiegare come è andata la missione del Comune che mercoledì a Coverciano ha illustrato il dossier per lanciare ufficialmente la propria candidatura a ospitare due gare degli Europei del 2032. I tecnici di Palazzo Bacaredda hanno incontrato lo staff della Figc che sta valutando progetti e requisiti per gli stadi potenzialmente in grado di far fare bella figura all'Italia nella competizione internazionale. E Cagliari ha illustrato il piano del nuovo Sant'Elia. C’è ancora tempo per rifinire il dossier: perché la data di scadenza fissata inizialmente per il 14 febbraio è stata posticipata di un mese, al 15 marzo. Ancora 40 giorni per sapere come andrà, quindi. Ma certo, il primo feedback della Figc autorizza all’ottimismo. «L’incontro è andato molto bene», dice il sindaco Paolo Truzzu. «Questo testimonia il buon lavoro svolto dall’amministrazione. Ora, con la proroga del termine per assegnare le candidature, avremo ancora un po’ di tempo per gli ultimissimi dettagli. Naturalmente, speriamo di vedere Cagliari nella rosa delle città che ospiteranno alcune partite di Euro 2032», aggiunge.

«Nessun rilievo»

Il progetto di Cagliari, anche se restano da limare in alcuni particolari legati ad aspetti correlati allo stadio, sembra quindi essere piaciuto ai commissari della federazione. Che non solo non hanno mosso rilievi al progetto del nuovo Sant’Elia da quasi 160 milioni di euro ma hanno contestualmente sollevato criticità nei confronti dei progetti di altre città candidate assieme a Cagliari. Solo per avere un’idea, nella rosa delle undici città candidate ben quattro hanno subito forti critiche e di queste ben tre sono del Mezzogiorno. Messa così, anche questa può essere letta come una buona notizia per Cagliari verso il treno di Euro 2032 che potrebbe liberarsi della concorrenza di altre città del sud.

Premialità

C’è più di una buona notizia per la candidatura di Cagliari. Perché, lo hanno detto i commissari della Figc, per la scelta delle città che ospiteranno Euro 2032 si preferisce premiare progetti di impianti sportivi che siano inseriti in un contesto urbano dove, se possibile, la realizzazione dello stadio rappresenta solo uno degli elementi di un processo più ampio di riconnessone urbana e rigenerazione architettonica dei quartieri in cui sono inseriti. E Cagliari, dopo il piano-guida di Sant’Elia, approvato due anni fa dall’amministrazione comunale, che considera il nuovo stadio “solo” la parte (fondamentale, certo) della riqualificazione del quartiere, soddisfa in pieno questo criterio.