Stadio, polemiche sulle volumetrie 

La modifica dell’accordo di programma è solo una bozza. E non è stata nemmeno approvata dal Consiglio comunale, che lo discuterà dopo il via libera della commissione, previsto per domani, salvo complicazioni. Ma le modifiche annunciate dalla maggioranza, in particolare il taglio delle volumetrie esterne all’impianto, scaldano già il clima.

Solinas all’attacco

Ieri a gettare benzina su una brace già ardente è stato (di nuovo) l’ex presidente della Regione Christian Solinas che in un lungo post su facebook parla di «raffinate alchimie politico-giuridiche distillate per celare le verità più imbarazzanti». L’esponente sardista evidenzia soprattutto di aver chiarito che «la Regione avrebbe potuto finanziare esclusivamente l’impianto sportivo...e così è stato». A queste condizioni «prima una legge, poi una delibera della Giunta Regionale e dunque l’Accordo di programma da me sottoscritto e pubblicato sul Buras avevano messo a disposizione del Comune di Cagliari 50 milioni di euro».

Invece, sostiene Solinas, «una volta eliminato il corpo estraneo, cioè il sottoscritto» nel nuovo accordo sono comparsi «un hotel nell’area stadio dotato di 126 stanze e circa 2.000 metri quadri dedicati a spazi per convention e riunioni aziendali; un centro benessere di circa 4.000 metri quadri; un bar sport, gestito direttamente dalla società calcistica. Finalmente», dice Solinas, «si svela l’arcano: il progetto non prevede solo lo stadio e, dunque, i relativi costi contengono anche la realizzazione di altre iniziative imprenditoriali, che in base al mio Accordo di programma non sarebbero stati finanziabili con i fondi pubblici, ma avrebbero dovuto eventualmente essere coperti con risorse dei privati».

La replica

La replica del Comune è affidata all’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta. «L’infelice e tardivo tentativo di riacquisire credibilità nei confronti della collettività, il dottor Solinas si avventura in una mistificazione della realtà di rara sfrontatezza. Per confutare le divagazioni dell’ex presidente sono sufficienti alcune semplici considerazioni. Il nuovo accordo di programma che verrà sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale», evidenzia Macciotta, «risulta specularmente identico a quello sottoscritto nel dicembre del 2023 eccezione fatta per talune volumetrie originariamente previste che non verranno più realizzate. In particolare continua ad essere espressamente assicurata la vincolante destinazione del finanziamento regionale alla esclusiva realizzazione del nuovo stadio, che permarrà di proprietà del Comune, e non già ad opere accessorie. Del resto», aggiunge, «il “solo” impianto sportivo, nella attuale conformazione che potrà consentire di poter essere annoverato tra gli stadi ospitanti dei campionati europei di calcio del 2032, avrà un costo ben superiore all’importo di 50.000.000 di euro con conseguente destinazione esclusiva del corrispondente importo oggetto del finanziamento regionale alla sua realizzazione. Il progetto che accede al nuovo accordo di programma risulta perfettamente corrispondente, eccezion fatta per le volumetrie soppresse, al progetto che costituisce il presupposto dell’accordo di programma del dicembre del 2023 che contemplava anch’esso le medesime strutture accessorie alberghiere e ricreative oggi evocate quasi con stupore dall’ex presidente. Strutture che verranno realizzate con esclusiva provvista privata» . (f.ma.)

RIPRODUZIONE RISERVATA