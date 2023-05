Stadio, passo avanti del Comune 

Dipende sempre da dove si posiziona la lente di ingrandimento. Ma la nuova mossa del Comune fa fare un passo avanti verso il nuovo stadio “Gigi Riva” e, in qualche misura, incalza la Regione. Da Palazzo Bacaredda, infatti, è partita una lettera, destinazione il ministero dello Sport guidato da Andrea Abodi, che annuncia che il Comune “procederà alla indizione e convocazione della conferenza decisoria». Un atto solo apparentemente formale e privo di “polpa”, che invece fissa un punto decisivo nella vicenda: ovvero, marchia la volontà dell’amministrazione comunale di chiudere definitivamente la partita tecnica e stringe i tempi (perché entro 120 giorni dal conferenza si può pubblicare il bando di gara internazionale) in attesa che si definisca quella (altrettanto importante) sui soldi. «Abbiamo scritto al ministero per comunicare che siamo in grado di convocare la conferenza dei servizi», presumibilmente già alla fine di maggio, dice Paolo Truzzu. «Per chiudere definitivamente la partita serviranno poi i 50 milioni della Regione», e per questo il Comune aspetta la proposta di accordo di programma da parte di Villa Devoto, aggiunge.

Il ruolo del Cagliari

La nuova operazione sarebbe cominciata circa un mese fa quando alla Regione è arrivata una richiesta (da parte del Comune) di convocare la conferenza di servizi per lo stadio. “Si, vedremo”, la risposta in assoluta ed estrema sintesi da parte di Villa Devoto. L’amministrazione comunale, non potendo formalmente convocare lei la conferenza in quella fase, avrebbe deciso di prendere tempo con l’obiettivo di evitare l’eventualità che si presentassero ricorsi (per una decisione formalmente non corretta) e si bloccasse l’iter. Ipotesi da scongiurare a ogni costo. In quel momento è intervenuta la società di Tommaso Giulini che ha scritto una lettera al ministero facendo presente, in qualche modo, lo stallo tecnico che si era creato. Da qui è partito l’intervento di Roma e il 4 maggio è arrivata la risposta del Comune che conferma la volontà di sbloccare la partita tecnica e convocare la conferenza decisoria. Una precisazione: è la legge sugli stadi che ha dato il via libera all’amministrazione; in caso di mancato accordo tra enti, il ministero infatti può chiedere a uno o all’altro di chiudere la partita tecnica, convocando il tavolo. E Palazzo Bacaredda l’ha fatto.

I fondi

Un passo avanti, quindi. Ma la partita sullo stadio sarà veramente chiusa solo quando arriveranno i soldi promessi dalla Regione (50 milioni in tre anni): soldi vincolati a un accordo di programma (che ancora non c’è) che oltre allo stadio prevede un nuovo ospedale, uffici regionali e il potenziamento dei servizi agli studenti universitari. Ma resta aperto un altro problema: il Consiglio comunale deve ribadire la dichiarazione di pubblico interesse sullo stadio. Ma per farlo, il progetto deve essere autorizzato proprio dalla conferenza di servizi.