Stadio, ora si muove anche la Uefa 

Da una parte c’è l’Uefa che arriva a “bussare” alle porte di Palazzo Bacaredda per sapere a che punto sia il progetto dello stadio: il 10 ottobre è una data segnata in rosso sul calendario, quel giorno infatti dovrà ufficializzare la sede degli Europei 2032 e Cagliari è una delle dieci città candidate per l’Italia. Dall’altra c’è il Comune che continua a premere sull’acceleratore per portare a casa la partita del nuovo impianto e questa mattina riunisce (online) tutti gli enti e le istituzioni coinvolte (la Regione, la Soprintendenza, il Comune, l’Urbanistica, i Lavori pubblici, il Coni, solo per citarne alcuni) per dare avvio alla conferenza di servizi decisoria, l’ultimo atto prima dell’approvazione del progetto definitivo che servirà per bandire la gara internazionale (si potrebbe fare già in autunno). Nel mezzo c’è sempre il tavolo (formalmente) tecnico Regione-Comune che domani mattina (alle 9 in viale Trento) si riunisce per la terza volta nelle ultime due settimane: dopo due tentativi andati a vuoto, l’obiettivo è trovare la quadra su una bozza di accordo di programma che serve a sbloccare i 50 milioni messi a disposizione dalla Regione. Quella che si apre oggi è una settimana decisiva per il futuro del nuovo stadio.

La lettera

Questa mattina il Comune invierà una lettera all’Uefa per rassicurare che sul progetto del nuovo stadio l’iter è in fase molto avanzata anche se manca ancora la parte finanziaria, relativa alle risorse regionali: la testimonianza diretta di un processo che corre veloce (nell’attesa dei fondi pubblici) è proprio la conferenza di servizi decisoria che entro i prossimi 120 giorni (ma ci sono le condizioni per chiudere già alla fine di settembre) darà tutti i pareri necessari al progetto. Tra tutti, i più delicati sono quello della Soprintendenza (che però ha già visto il preliminare) e quello della Regione che è chiamata a dare il Paur: il provvedimento autorizzativo unico regionale è il nuovo atto amministrativo che ingloba la “Via”, la valutazione di impatto ambientale, e tutte le altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione dello stadio.

Solo apparentemente l’avvio della conferenza decisoria voluta insistentemente dal Comune, che un mese fa “forzando” i tempi l’ha convocata, può sembrare un atto formale: invece è molto di più perché non solo serve per arrivare all’atto finale che consente all’amministrazione di pubblicare il bando di gara internazionale ma, in questa fase, dà la risposta che serve all’Uefa per mantenere la pratica Cagliari per Euro 2032 aperta. Ben sapendo, naturalmente, che la partita finale si giocherà tutta sulle risorse pubbliche.

Il tavolo tecnico

Ecco perché è da questo punto, dalle risorse, che proverà a ripartire domattina il tavolo tecnico tra Regione e Comune: dopo due tentativi andati a vuoto, durante i quali i dirigenti hanno discusso quasi esclusivamente di possibili aree in città da destinare per la realizzazione dell’ospedale, oggi si proverà a stringere il cerchio sull’accordo di programma. Le parti sono ancora distanti: il Comune continua a chiedere di valutare la possibilità di individuare una corsia preferenziale per liberare i 50 milioni per lo stadio al più presto (anche perché per motivi contabili bisognerebbe iscriverli a bilancio entro ottobre), mentre la Regione insiste sul rispetto della volontà del Consiglio regionale che lo scorso febbraio, con un emendamento alla Finanziaria, ha detto sì ai 50 milioni per lo stadio ma solo se inseriti in un piano complessivo di sviluppo per la città che prevede anche l’ospedale, il potenziamento dello studentato di via Trentino e gli uffici nell’ex Casermetta di viale Trieste (dove un paio di giorni fa, però, la Soprintendenza ha messo il vincolo). Insomma, il futuro del nuovo stadio comincia oggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA