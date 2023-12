Stadio, oggi in aula l’accordo di programma 

Più avanti ci sarà un nuovo voto del Consiglio comunale sull’interesse pubblico del progetto del nuovo stadio del Cagliari. Oggi, intanto, l’iter per il nuovo impianto torna in aula a Palazzo Bacaredda una settima dopo la variazione di bilancio con la quale l’amministrazione ha incamerato i 50 milioni della Regione. Il punto all’ordine del giorno della seduta di questo pomeriggio spiega tutto: “Realizzazione del nuovo stadio del Comune di Cagliari secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali, entro i termini per ospitare i Campionati Europei 2032 - approvazione schema accordo di programma con la Regione Autonoma della Sardegna”. Si tratta del passaggio successivo alla delibera approvata la scorsa settimana dalla Giunta regionale. Tecnicamente è solo una formalità, ma necessaria per sbloccare il trasferimento di 50 milioni di euro dalla Regione al Comune. Il resto dei costi saranno poi coperti dal Cagliari e dal Comune (che ha già stanziato 10 milioni per la demolizione del Sant’Elia). Questa la ripartizione dei fondi: tre milioni subito, 15 per l'anno 2024, 12 per il 2025 e infine 20 per il 2026.

Prima dell’arrivo in Consiglio, questa mattina (alle 9) sull’accordo di programma si pronuncerà anche la commissione Lavori Pubblici guidata da Umberto Ticca. Sarà presente anche il sindaco.

RIPRODUZIONE RISERVATA