Sant’Antioco.
05 settembre 2025 alle 00:27

Stadio, nuovo asfalto ed ex mercato civico: priorità in agenda 

Tempo di bilanci tra cantieri aperti, lavori programmati e altri pronti a partire a Sant’Antioco. «Sul fronte lavori pubblici c’è sempre un grande lavoro e fermento - dice il sindaco Ignazio Locci - le regole sono sempre più complesse e ci si lavora tanto, non solo nella fase di progettazione e appalto, ma anche in fase di monitoraggio e rendicontazione». Nel dettaglio, diverse le opere programmate per le quali i lavori sono iniziati e si attende la conclusione per renderli fruibili dalla collettività. «Al momento siamo molto impegnati sui lavori dello stadio comunale che procedono secondo programma e poi ancora sull’ex mercato civico dove è in fase di completamento il primo lotto. Inoltre, abbiamo l’ex asilo Carlo Sanna dove è in corso l’efficientamento. A breve partiranno i lavori di bitumazione del centro per circa 600 mila euro». I lavori più evidenti, la bitumazione di via Rinascita e dell’ultimo tratto di via Matteotti. «Infine - conclude Locci - abbiamo in corso la progettazione per altri a cui si aggiungono le risorse del Just Transition Fund, pari a 2 milioni e 500 mila euro per pannelli fotovoltaici, e l'intervento previsto su Sa Barra su cui puntiamo molto». (s. g.)

