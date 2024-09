Stadio, malessere in maggioranza per i lavori in stand-by 

È polemica sullo stato in cui versano gli impianti sportivi in città. In particolare c’è preoccupazione per il futuro del campo Mariotti, per il quale esiste un piccolo finanziamento Regione-Comune, ma i lavori non sono mai stati avviati. Nel frattempo l’Alghero Calcio non è in grado di disputare il campionato di Eccellenza in casa. Il presidente della Commissione opere pubbliche, Gianpiero Occhioni, ha sollevato il problema, spronando la maggioranza del Campo largo e facendo pressing per l’avvio almeno della prima tranche di lavori. «Esiste un cofinanziamento Regione-Comune, che lo si utilizzi immediatamente visto che sono già stati fatti diversi sopralluoghi nell'impianto sportivo, prove di carico per le tribune e lavori sul manto erboso. Se il finanziamento non basta, che si prepari subito un progetto con questo fine», ha detto l'esponente di AVS in Consiglio comunale. «L'amministrazione regionale ha dimostrato di tenere particolarmente alla riqualificazione degli impianti sportivi pubblicando un bando apposito di 50 milioni di euro», ha ricordato Occhioni, invitando il Comune a partecipare. Il malumore dai banchi della maggioranza non è certo passato inosservato. «È incredibile, il presidente della Commissione opere pubbliche dà la sveglia al sindaco e agli assessori Daga e Marinaro a mezzo stampa», commenta il centrodestra. (c. fi.)

