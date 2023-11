Stadio, l’iter va ai supplementari 

Due progetti, il primo da 70 milioni, quello attuale da oltre 190, anni di tira e molla, quindi le polemiche. Alla fine, però, per il nuovo stadio del Cagliari è arrivato il primo “sì” decisivo: lo ha espresso ieri la Conferenza di servizi decisoria convocata dall’inizio dell’estate dal Comune. Ora manca solo l’ok della Regione (nella fattispecie l’assessorato all’Ambiente) che deve rilasciare la Via, la valutazione di impatto ambientale (potrebbe arrivare già alla fine dell’anno) ma arrivati a questo punto anche quel passaggio sembra una formalità per chiudere la partita tecnica-amministrativa. Resta invece ancora aperta quella politica, legata cioè al trasferimento dei 50 milioni di euro che la Regione ha già stanziato (sono nella casse dei Lavori pubblici) ma che deve ancora trasferire al Comune con una delibera di Giunta. Soldi necessari per chiudere il cerchio, cioè approvare il progetto in via definitiva e consentire al Comune di indire la gara internazionale. «Siamo soddisfatti di aver portato a termine tutte le attività propedeutiche», dice il sindaco Paolo Truzzu. «A questo punto mancano solo i soldi, attendiamo che la Regione li trasferisca all’amministrazione. Non occorre molto tempo. In attesa della valutazione di impatto ambientale, è solo una questione di volontà», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Umberto Ticca, presidente della commissione comunale Lavori Pubblici. «Da diversi mesi, ormai, aspettiamo il trasferimento delle risorse della Regione prima promesso e poi inserito in legge. Questo passaggio rappresenta l’ultimo pezzo mancante per mandare definitivamente avanti il progetto».

I tempi

Le ultime due riunioni della Conferenza di servizi, compresa quella di ieri, hanno affrontato una serie di passaggi tecnici, riguardo le prescrizioni presentate nella precedente seduta sui temi relativi a sicurezza e, soprattutto, integrazioni tecniche al progetto richieste al Cagliari calcio. Su tutti è arrivato l’ok della Conferenza che, a questo, verrà riconvocata per l’ultima volta appena l’assessorato regionale all’Ambiente avrà rilasciato il Paur, il documento che riguarda tutto ciò che attiene la vecchia procedura della Via, la valutazione di impatto ambientale. L’obiettivo è cominciare a demolire il vecchio Sant’Elia entro il 2024, in modo da poter costruire il nuovo impianto entro il 2026, quando a Sant’Elia sarà completato anche il nuovo palazzetto dello Sport da seimila posti.

I soldi

Ecco perché chiusa questa fase amministrativa, adesso tutti guardano alla Regione che deve ancora trasferire i 50 milioni di euro che, sommati ai 10 milioni stanziati dal Comune, compongono la parte di cofinanziamento pubblico del progetto del nuovo stadio. Negli ultimi giorni, in più occasioni, il governatore regionale Christian Solinas ha ribadito l’importanza dello stadio di Cagliari, allargando l’attenzione della Regione anche alle altre realtà sportive dell’Isola «che meritano strutture adeguate ai miglior standard attuali», ha detto. «Ben venga un piano di ammodernamento di tutte le strutture sportive in Sardegna, sia quelle professionistiche che dilettantistiche», dice Umberto Ticca, «ma deve essere chiaro che quel piano è una partita diversa da quella che si gioca per lo stadio di Cagliari, che merita un discorso a parte». Tradotto: benvenuto il piano straordinario regionale per gli impianti sportivi ma lo stadio del Cagliari dovrebbe avere una corsia preferenziale perché «in un caso siamo all’inizio, nell'altro alla fine di un percorso», sottolinea Ticca. Un concetto che ribadisce anche il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco: «Sono importanti i fondi per gli impianti dell’Isola, ma si mantenga l’impegno preso per il nuovo stadio. La Regione deve fare la sua parte e trasferire i 50 milioni di euro stanziati».

