Stadio, lavori per oltre un milione 

Stanno per partire i lavori di riqualificazione degli impianti comunali di Vallermosa. Per l’opera sono stati messi a disposizione 1,2 milioni di euro. Con il primo lotto dell’appalto, che prenderà il via a novembre, verranno eseguiti gli interventi di preparazione del terreno del campo da gioco e la posa finale dell’erba sintetica.

I lavori, che saranno terminati entro la prossima primavera, sono stati finanziati per 600mila euro dalla Regione e cofinanziati dal Comune con contributo di 50mila euro. «Ulteriori 600mila euro, sono stati messi a disposizione per la rinascita dell’intero polo sportivo – spiega il sindaco Francesco Spiga – Nel dettaglio: abbiamo appena affidato i lavori per il campo da padel e dovranno essere assegnati gli interventi per il campo polivalente, per i campi da tennis e per l’anfiteatro».

La riqualificazione darà una nuova vita all’impianto sportivo di via Saragat e renderà felici i numerosi appassionati da tempo attendono il rinnovo dello stadio. Soddisfatto l’assessore allo Sport Daniele Cabriolu: «Siamo molto felici di poter avere il campo comunale in erba sintetica, il rinnovo della struttura potrà favorire la nascita di una nuova società sportiva». (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA