Stadio, lavori in dirittura d’arrivo 

Entro la prossima settimana lo stadio di Scalarba a Macomer sarà riconsegnato al Comune. Dopo due anni di lavori per la completa ristrutturazione e riqualificazione, che hanno interessato le tribune (l’ampia copertura centrale), gli spogliatoi e le sale sotterranee per ospitare società sportive diverse dal calcio, lo stadio presto potrebbe essere riconsegnato alle squadre locali (Macomerese e Macomer), che da due anni sono costrette a giocare sempre in trasferta, sui campi di Thiesi e Bonorva.

L’intervento

L’investimento complessivo è di circa tre milioni di euro, in gran parte finanziati dall’Unione dei Comuni del Marghine e altri col mutuo sportivo. Renderà agibile lo stadio che diventerà tra i pochi impianti nell’Isola di questa dimensione. I lavori hanno creato disagi alle squadre di calcio per le trasferte e la perdita di ingenti risorse, soprattutto per i mancati incassi. «Sappiamo dei disagi e delle perdite che hanno dovuto affrontare le nostre squadre, impegnate nei campionati regionali dilettanti e semiprofessionisti - dice l’assessore allo Sport, Mariano Barria - nello stadio di Scalarba le tribune ora sono state sistemate. Manca ancora il completamento dei lavori del campo di gioco, le panchine e il totale rifacimento delle piste di atletica. Speriamo di restituire entro breve tempo lo stadio al completo alle società sportive. Dopo questo importante e storico intervento, Macomer si potrà candidare a ospitare eventi di rango regionale nazionale e non solo per quanto riguarda il calcio». Nella struttura sono stati installati anche degli impianti fotovoltaici.

Il sopralluogo

Giovedì è previsto un incontro tra i tecnici dell’Unione dei Comuni e l’impresa che ha eseguito i lavori. Le società sportive non si fanno illusioni. «C’è tanto da fare per quanto riguarda il campo da gioco - dicono i dirigenti della macomerese - speriamo veramente di poter tornare a giocare nelle mura amiche». Gli interventi dell’Unione dei Comuni riguardano anche i campi da tennis (adiacenti allo stadio), dove i lavori sono in corso da oltre un anno e ancora non si vede la fine. Sarà demolito un vecchio capannone in lamiera e realizzata una sorta di sfera per poter praticare lo sport anche d’inverno. Sono ancora in corso i lavori di riqualificazione nel palazzetto dello sport di Sertinu.

RIPRODUZIONE RISERVATA