«Stadio, l’accordo  non rispetta la legge regionale» 

Sul fatto che oggi pomeriggio in Aula sarà “bagarre” tra la maggioranza e le opposizioni, nessuno ha dubbi. Accompagnata dalle polemiche sollevate nei giorni scorsi, arriva in Consiglio comunale la delibera che modifica l’accordo di programma per il trasferimento dei 50 milioni e il progetto guida per Sant’Elia. Per l’amministrazione, la delibera “sblocca” la partita del finanziamento e “snellisce” il progetto sulle aree attorno. Tradotto: accelera il percorso per la realizzazione del nuovo stadio. Per una parte dell’opposizione, invece, le novità che l’amministrazione introduce avranno l’effetto di allungare i tempi. Fin qui, le cose note. Ora spuntano però nuovi dubbi di natura normativa circa la legittimità dell’accordo di programma. A sollevarli è Giuseppe Farris, avvocato e consigliere di CiviCa 2024, nonché componente della commissione Urbanistica: «La cornice normativa su cui si inserisce l’accordo di programma è la legge regionale 1 del 2023», spiega. «Quella legge stabilisce che le risorse», i 50 milioni, «devono essere utilizzati solo per lo stadio e che il trasferimento delle risorse deve essere disciplinato con un accordo di programma. Bene, l’accordo di programma che si vorrebbe modificare», con la previsione dell’hotel, la sala congressi e il centro benessere, «esce da quel recinto normativo», spiega Farris. «Quindi, prima che un problema nel merito», dice riferendosi indirettamente alle accuse dell’ex governatore regionale Christian Solinas, «c’è un problema di legittimità di questo accordo di programma. Nel senso che poteva prevedere anche cose diverse, ma per farlo si sarebbe dovuta cambiare la legge di Stabilità del 2023 che attribuisce una destinazione vincolata al finanziamento, fruibile solo per la realizzazione dello stadio», aggiunge.

Un altro spigolo per la commissione Urbanistica, prima (convocata oggi alle 16.30), e per il Consiglio poi (dalle 18), che oggi voteranno la delibera. ( ma. mad. )

