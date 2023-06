Stadio, l’accordo ancora non c’è: a vuoto il tavolo Regione-Comune 

Non c’è niente di deciso, nessun passo è stato compiuto, ma il termometro registra un nuovo raffreddamento sull’accordo di programma che mette a disposizione 50 milioni di euro di risorse regionali per la costruzione del nuovo stadio di Cagliari. È questa la conclusione a cui si arriva se si mettono in fila i fatti e uniscono tutti i puntini. La seconda riunione (tecnica) tra Regione e Comune per la costruzione dello stadio finisce ancora con un nulla di fatto e rafforza le distanze che già c’erano. Con l’amministrazione comunale che spinge per un percorso che possa liberare le risorse regionali attraverso un canale esclusivamente dedicato allo stadio (con l’obiettivo di accelerare la partita), e quella regionale che conferma di voler rispettare la volontà del Consiglio (espressa lo scorso febbraio con la legge Finanziaria). Il che fa pensare che Villa Devoto voglia tirare dritto su una bozza di accordo dove oltre allo stadio c’è, evidentemente, il nuovo ospedale e il potenziamento dello studentato di via Trentino.

La novità

Con ordine. Perché si discute dell’ospedale, intanto: perché per la Regione questo è “elemento” imprescindibile dell'accordo di programma. Chiarito questo, ecco allora che i dirigenti del Comune si presentano all’incontro (durato quasi un’ora e mezza) con un elenco di aree pubbliche e private che sono potenzialmente idonee per la realizzazione di un ospedale. Nella lista ci sono aree di almeno quindici ettari in diverse zone della città, compresa quella di Sant’Elia nonostante da parte della Regione non sia stata ipotizzata (almeno finora) la possibilità di costruire un ospedale a Sant’Elia. E questo, forse, perché il sindaco Paolo Truzzu e il Consiglio comunale hanno detto chiaramente che a Sant’Elia si deve costruire lo stadio, anche in virtù del fatto che per l’amministrazione comunale l’impianto è il perno di un progetto di riqualificazione di tutto il quartiere. Le aree indicate dal Comune, però, non soddiferebbero i criteri espressi dalla Regione: intanto perché sarebbero spazi troppo piccoli per costruire un ospedale (si parla di aree grandi almeno tre volte tanto rispetto a quelle indicate dal Comune) e poi perché la Regione sembrerebbe intenzionata a discutere solo di aree pubbliche (per evitare burocrazia e le lungaggini di eventuali espropri).

L’incontro

Sulla base di tutto questo, ecco perché anche il secondo faccia a faccia tra Comune e Regione per analizzare priorità e valutare i percorsi amministrativi e tecnici di ogni singolo intervento del nuovo stadio finisce con un nulla di fatto. D’altronde anche quello di ieri mattina era un incontro interlocutorio e non poteva che finire in questo modo. Anche se sullo sfondo resta l’analisi politica. Per il Comune, infatti, la priorità resta quella di accelerare la partita dello stadio, rinviando la discussione su tutto il resto a un momento successivo; per la Regione lo stadio è una parte dell’intero piano di sviluppo che da sempre promuove Villa Devoto (così ha deciso il Consiglio regionale lo scorso febbraio) che però ha necessità di un itinerario condiviso anche per il nuovo ospedale. Appuntamento, dunque, alla settimana prossima con un obiettivo: stringere il cerchio su una bozza di accordo di programma che definirà il percorso che consentirà di trasferire le risorse regionali (50 milioni) al Comune per il nuovo stadio.

La partita

Nel frattempo il Comune continuerà ad andare avanti per la sua strada e lunedì prossimo, 3 luglio, inaugurerà la Conferenza di servizi decisoria che rappresenta un passaggio importante, anzi determinante, che permetterà di arrivare all’emissione del documento finale, completo dei pareri di competenza degli enti interessati, necessario alla realizzazione dell’opera. Solo apparentemente, la convocazione della conferenza decisoria può sembrare un atto formale: invece, entro 120 giorni dalla chiusura (con esito positivo, naturalmente) della conferenza, l’amministrazione già potrebbe pubblicare il bando di gara internazionale. Che il Comune vorrebbe pubblicare in autunno. Nonostante questa volontà, però, è chiaro a tutti che per portare a casa definitivamente la partita serviranno poi i 50 milioni di euro della Regione.

