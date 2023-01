«Stadio, la Regione deciderà entro il 31» 

Centoventi emendamenti presentati dalla Giunta ma quello che farebbe felici i tifosi rossoblù non c’è. Nessuna proposta per lo stanziamento dei cinquanta milioni di euro che mancano per la costruzione dello stadio del Cagliari. Una pietra tombale, considerato che in vista degli europei di calcio del 2032 l’Uefa chiede alle città stadi nuovi e soprattutto finiti, e che entro il 7 febbraio Cagliari dovrà comunicare alla Fgic la sua candidatura? Non proprio. «Si tratta di un intervento importantissimo, per il quale abbiamo attivato un interlocuzione con il sindaco di Cagliari», ha spiegato ieri l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino, «quando si parla di cifre di questa portata bisogna approfondire bene, in ogni caso abbiamo tempo fino al 31 gennaio per portare in Aula un emendamento». Il termine ultimo per le proposte di modifica era ieri alle 9. La Giunta ha però la possibilità di presentare anche in Aula, durante l’esame degli articoli, emendamenti agli emendamenti. C’è tempo, insomma, fino al via libera finale che dovrebbe arrivare il 31. E Fasolino non esclude questa soluzione. Un’altra strada è percorribile: per lo stadio si possono sempre utilizzare le risorse dell’accordo con lo Stato chiuso nel 2019. In questo caso, basterebbe una delibera di Giunta senza passare dal Consiglio regionale.

Le proposte della Giunta

Tra le proposte dell’Esecutivo, hanno trovato spazio i 23 milioni già annunciati per integrare il cofinanziamento del programma della Pac 2023-2027. Si tratta delle stesse risorse per le campagne che settimane fa l’assessora all’Agricoltura Valeria Satta aveva promesso ai pastori. Gli altri emendamenti riguardano l’aumento dei gettoni per i consiglieri comunali sardi, fondi per incentivare i Comuni ad adeguare gli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale. risorse aggiuntive per il sistema di elisoccorso regionale.

Le proposte presentate dai gruppi consiliari di maggioranza e opposizione arrivano a 1300 circa. Ieri pomeriggio il parlamentino presieduto da Stefano Schirru (Psd’Az) le ha rinviate direttamente all’Aula.

