Stadio, inizia il cammino operativo del “Gigi Riva” 

Con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di approvazione inizia il suo cammino operativo l’Accordo di programma finalizzato alla realizzazione del nuovo stadio di Cagliari, in attuazione dell’articolo 11 della Legge regionale del 21 febbraio scorso, secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali, entro i termini per ospitare i campionati europei del 2032.

La Regione concorre, con uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro. A destinare le risorse già disponibili sul bilancio regionale è, tecnicamente, l'assessorato regionale ai Lavori Pubblici, secondo un quadro finanziario che vede tre milioni di euro sul bilancio regionale per l'anno 2023, 15 milioni per il 2024, 12 per il 2025 e 20 per il 2026.

«Finalmente avremo un nuovo spazio adeguato che consentirà ai sardi di sostenere la propria squadra del cuore», ha commentato il presidente della Regione Christian Solinas.

Il Comune di Cagliari – evidenzia una nota di Viale Trento – si impegna a sostenere gli oneri finanziari di cui al piano economico finanziario di propria competenza _ 10 milioni di euro che saranno utilizzati anche per la demolizione del vecchio Sant’Elia sulle cui ceneri nascerà il “Riva” – «ma anche a gestire l'iter procedurale tecnico-amministrativo connesso all'approvazione della progettazione ed alla realizzazione dell'intervento nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, monitorando e assicurando il rispetto del cronoprogramma formalmente approvato in coerenza con le tempistiche assegnate dal Comitato Esecutivo Uefa. Inoltre si impegna a presentare alla Regione al termine dell'intervento, una relazione finale che dà atto dei risultati raggiunti e delle modalità di utilizzo delle risorse trasferite in attuazione dell’Accordo di Programma.

Lo stadio avrà 25.200 posti ma ci sarà la possibilità di aarrivare a 30.000 in chiave Europei 2032. Sarà un impianto destinato non solo al calcio ma anche altri eventi sportivi e altro. Il costo preventivato, ad oggi, è lievitato sino a 209 milioni a causa dell’aggiornamento delle tariffe del prezziario regionale. Crescerà ancora.

RIPRODUZIONE RISERVATA