Stadio, il Consiglio dice sì alle modifiche 

Quel filo di voce continuamente spezzato dai colpi di tosse Massimo Zedda se lo riserva per la replica a Giuseppe Farris (CiviCa 2024), Roberto Mura (Alleanza Sardegna) Edoardo Tocco (FI) e Raffaele Onnis (Riformatori). Sono loro i primi a intervenire nel dibattito in Consiglio che nella notte, dopo una lunga discussione, spesso con toni accesi, ha detto sì al nuovo accordo di programma per il trasferimento dei 50 milioni di euro e al nuovo progetto guida (collegato all’impianto). Le volumetrie esterne al nuovo stadio che spariranno? «Con questo intervento abbiamo eliminato un ostacolo che la variante urbanistica approvata dalla precedente amministrazione avrebbe creato sulla realizzazione dello stadio. Quelle cubature», aggiunge, «erano destinate per la creazione di uffici e residenze popolari. Beninteso che creare alloggi popolari in quartiere come Sant’Elia significherebbe fare il contrario di quello che avviene in tutto il mondo, sarebbero serviti 300 milioni per realizzarli, risorse che non erano a disposizione e che si sarebbero dovute recuperare sottraendole ad altri interventi per la città».

La bagarre

La tosse spesso lo interrompe, eppure quando arriva il momento di rispondere alle critiche dell’opposizione i decibel tornano a salire. Lo fa infuriare un intervento di Corrado Maxia che aveva parlato «di Sant’Elia come piazza dello spaccio». «A nome della città, chiedo scusa al quartiere di Sant’Elia per le parole che ha usato», dice il sindaco. Nonostante la rassicurazione, ribadita anche ieri dall’assessore all’Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu, che le modifiche introdotte (la rinuncia alle volumetrie esterne, l’arrivo della metropolitana leggera allo stadio, il collegamento ciclopedonale e non più carrabile con via Rockefeller, l’utilizzo dei piani terra dei palazzoni da riservare a servizi per il quartiere) non incideranno sul procedimento in corso per il rilascio del paur (che dovrebbe arrivare a febbraio), maggioranza e opposizione litigano su tutto: persino sull’abbattimento del sovrappasso, che aveva voluto la precedenza amministrazione nel progetto guida per ricucire il quartiere di Sant’Elia al resto della città, e che adesso il Comune vuole riconfermare con lo stesso obiettivo.

Il dibattito

Il dibattito parte dall’allarme lanciato dal consigliere Farris sulla legittimità del nuovo accordo di programma «che fuoriesce dalla cornice normativa in cui è nato, cioè la legge di Stabilità regionale del 2023. I 50 milioni di risorse pubbliche previste da quella norma erano previsti solo per lo stadio, e non per altro». Sui sei emendamenti presentati, con cui l’esponente di CiviCa 2024 chiedeva di stralciare le modifiche dall’accordo di programma, comincia un braccio di ferro lunghissimo tra maggioranza e opposizione. Anche sulla richiesta di rinunciare alla pista ciclopedonale in via Rockefeller in collegamento con il nuovo stadio. «Era prevista una autostrada che», da metà della via, «avrebbe raggiunto il secondo piano delle abitazioni e sarebbe arrivato allo stadio, invogliando a prendere l'auto e infilarsi nell'imbuto di via Rockefeller. Una follia», dice il sindaco. «Noi trasformiamo quella strada in un ponte ciclopedonale».

Tocca all’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta rassicurare che «l’accordo di programma modificato è legittimo. È identico nel contenuto progettuale a quello del 2023. Perché nel progetto iniziale sono espressamente previste le stesse strutture accessorie, hotel, centro congressi , centro benessere e bar. La ratio del nuovo accordo dipende solo dalla necessità di eliminare quelle cubature, per esempio, per cui era ovvio che accordi di programma doveva cambiare». Alla fine, il nuovo accordo di programma passa anche con alcuni voti dell’opposizione, Edoardo Tocco e Nando Secchi, per esempio. Perché, dicono tutti, «che si faccia lo stadio è un obiettivo di tutto il Consiglio».

