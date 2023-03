Stadio, il Comune aspetta la Regione 

La strategia della Regione sembra essere quella dell’attesa. Poco più di un mese fa, quando in extremis si approvava la Finanziaria regionale, l’annuncio (particolarmente atteso) di Villa Devoto: sì ai 50 milioni in quattro anni per la realizzazione del nuovo stadio a Sant’Elia da trasferire al Comune con un accordo di programma. Grazie a quella disponibilità, l’amministrazione ha potuto cominciare (bene) la corsa di Cagliari per ospitare alcune partite di Euro 2032. Immediatamente dopo, però, è calato il silenzio. «No, finora non ci sono state interlocuzioni con la Regione sull’accordo di programma», conferma il vicesindaco Giorgio Angius, rispondendo in Consiglio a un’interrogazione. «Ma», aggiunge, «siamo sempre assolutamente ottimisti, e attendiamo l’invito della Regione per concordare i termini dell’accordo».

Che fine ha fatto?

Fino a oggi, quindi, dei 50 milioni di euro promessi neanche un euro è arrivato nelle casse del Comune. Che, va detto, per quest’anno ne aspetta 3 (15 nel 2024, 12 nel 2025 e 20 nel 2026). Senza quell’accordo di programma (che prevede la predisposizione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali per la città, e tra questi lo stadio appunto) stando alla formulazione della legge che quaranta giorni fa ha fatto ballare la maggioranza di centrodestra, niente soldi. Che significa: impossibilità di bandire la gara internazionale per chi dovrà costruire l’impianto. La società di Tommaso Giulini ha un piano economico finanziario da circa 160 milioni di euro (più Iva) che può essere compensato con l’intervento pubblico (fino a un massimo del 49%) così come prevede la legge sugli stadi. «Al momento nessuna interlocuzione», ribadisce Angius, «ma non c’è nessun motivo per dubitare», aggiunge.

La partita

Messa al riparo, per ora, la partita di Euro 2032 (la certezza del finanziamento tornerà a essere condizione necessaria più avanti), i tempi stringono per la pubblicazione della gara: ipotizzando che la Regione si faccia viva a stretto giro e che l’accordo di programma venga sottoscritto nel giro di un mese, all’amministrazione occorrono sei mesi di tempo (più o meno) per assegnare il bando, tornare in Consiglio comunale per riaffermare la pubblica utilità dell’opera e “ordinare” la demolizione del vecchio Sant’Elia in vista della costruzione del nuovo impianto.