Stadio, i tempi slittano ancora 

Il Cagliari calcio si aspettava un approccio più snello. La Conferenza dei servizi sul nuovo stadio che si è tenuta ieri all’assessorato regionale all’Ambiente alla fine è stata interlocutoria. I rappresentanti degli Enti che devono concedere le autorizzazioni per l’Impatto di valutazione ambientale del nuovo impianto del Cagliari calcio, hanno chiesto al Comune ulteriori chiarimenti relativi a parcheggi, traffico e impatto acustico. Un passaggio che la società che ha sede ad Asseminello, evidentemente non si aspettava e che dilata ancora di più la tabella di marcia che prevedeva l’inizio dei lavori di demolizione del vecchio Sant’Elia, abbandonato dal 2017, entro l’anno prossimo e la realizzazione dell'impianto da 25 mila posti in prospettiva degli Europei del 2032. A febbraio era prevista la gara internazionale.

L’incontro

La riunione di ieri sarebbe dovuta essere la conferenza di servizi decisoria per valutare il Paur (ossia ciò che prima era la valutazione di impianto ambientale). Al tavolo il Rup del Comune di Cagliari (ente proponente per il project financing in collaborazione con il Cagliari Calcio), l’Ufficio Verifiche della Città metropolitana, l’Arpa di Cagliari, l’Arpas, l’Ufficio strutture complesse e ambiente della Asl di Cagliari e i progettisti di Sportium, la società che dovrebbe realizzare lo stadio. Il vertice è stato molto approfondito, in oltre tre ore di confronto gli enti hanno formulato l'elenco degli approfondimenti rispetto a quanto già fatto e presentato. I tecnici, hanno chiesto delucidazioni su un’ampia serie di aspetti: parcheggi, studi trasportistici, area del parcheggio Cuore, gestione delle acque, Piano di caratterizzazione e impatto acustico.

Nell’attesa che gli uffici della Regione trasmettano al Comune il verbale della seduta, i tecnici di Palazzo Bacaredda dovranno fornire le integrazioni richieste ieri. In pratica, il resoconto della Conferenza dei servizi dovrebbe essere pronto, con tutti gli approfondimenti espressi nel dettaglio, entro metà ottobre. A quel punto i progettisti faranno riferimento alle singole richieste continuando a lavorare sul resto come da progetto. Spetterà al Comune, Responsabile unico del progetto, indicare la nuova tempistica prevista per l'espletamento e l'invio dei numero approfondimenti documentali e tecnici richiesti. Dopo il Paur il Consiglio comunale dovrà pronunciarsi sulla pubblica utilità dell'opera. Il Comune l'aveva già deliberata, ma ora il progetto è cambiato.

Comunicato congiunto

Comune e Cagliari Calcio in serata hanno diffuso un comunicato congiunto. «In data odierna (ieri per chi legge) si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi per la Via (Valutazione Impatto Ambientale) relativa al nuovo Stadio di Cagliari, a Sant’Elia. Nel corso della riunione sono stati analizzati tutti i punti relativi ai più dei mille elaborati tecnici del progetto. La conferenza si è chiusa con la decisione che la Regione trasmetterà al Comune il verbale della seduta, contenente l'elenco delle osservazioni. La stessa Amministrazione e il Cagliari Calcio, come proponenti, auspicano che la trasmissione del verbale arrivi nel più breve tempo possibile. Tutti i tecnici di entrambe le parti sono comunque già al lavoro per gli approfondimenti richiesti per favorire il più possibile un'accelerata dell'iter».

