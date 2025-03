Stadio, Giulini accelera: «Dossier da sbloccare, lavori al via nel 2026» 

Anche al cospetto di due autentici giganti della classe dirigente sportiva come Angelo Binaghi e Paolo Barelli (50 anni di presidenza federale nazionale totale tra tennis e nuoto), quando Tommaso Giulini, presidente del Cagliari Calcio, parla di stadio, tutti drizzano le antenne. «Si sta lavorando, stiamo aspettando che si chiuda l'ultimo procedimento previsto dall'iter. Speriamo che entro qualche settimana termini la conferenza di servizi per arrivare a pubblica utilità e interesse dichiarati dal Consiglio comunale, così da voltare pagina», dice il massimo dirigente rossoblù a margine del dibattito moderato ieri dal giornalista Enrico Pilia all’Holiday Inn di Cagliari. Era il terzo dei quattro incontri nei quali si articola la “Scuola di formazione politica 2025” promossa dai Riformatori sardi.

Anni cruciali

«Spero che il 2025 veda chiudersi tutta la parte burocratica per iniziare il lavoro vero», prosegue l’imprenditore milanese, patron dei rossoblù, «che sarà molto complicato e che avrà l'obiettivo di costruire uno stadio secondo canoni di sarditá e sostenibilità, uno stadio comodo, fatto bene, confortevole per i disabili e dove potremo ancora avere una Curva Futura per i piccoli tifosi, una unicità tutta nostra da anni, che siamo riusciti a fare nello stadio provvisorio e che vogliamo rafforzare anche in futuro». La gente vuole date: «Il 2026 dovrà essere l'anno della svolta da questo punto di vista. Bisogna fare in fretta? È importante fare le cose bene e avere pazienza».

Le scelte

Giulini ha spiegato che, tra uno stadio completamente privato («E se poi chi vende la società se lo tiene?») e uno tutto pagato con soldi pubblici («E se la squadra precipita in C e resta vuoto?») il Cagliari ha scelto la strada del partenariato pubblico-privato, rammaricandosi per il tempo perso con l’ipotesi di costruire un ospedale a Sant’Elia e lo stadio altrove. Ma sull’indecisione della politica è stato molto più incisivo il presidente cagliaritano della Federtennis, che ha dato vita al consueto show in cui le sue parole, come la mano di Mario Brega, sono state “piuma e fero”. «Sulle ricadute economiche dello sport sul territorio siamo stati degli antesignani con la sponsorizzazione delle manifestazioni sportive. Oggi copiano tutte le regioni ma abbiamo saltato un passaggio fondamentale». E spiega: «Sembra una cosa da Scherzi a parte : ci siamo dimenticati di realizzare un palazzetto per ospitare gli eventi proprio nelle stagioni invernali, quando servirebbe. Quest’anno le finali di Coppa Davis le ospiterà Bologna e non Cagliari. Non conveniva fermarsi per un paio d’anni e destinare quei soldi a costruire un palazzetto che manca in tutta la Sardegna?», si è chiesto.

Numeri impressionanti

Paolo Barelli, presidente della Federnuoto dal 2000 e capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha illustrato numeri molto interessanti sul peso che ha lo sport in Italia, con 12,6 milioni di praticanti, 23,7 milioni di tesseramenti e 112.260 società sportive: «In proporzione più della Germania. In Italia il volontariato sportivo e l’associazionismo si sostituiscono allo Stato. In queste condizioni i risultati ottenuti, per esempio dal nuoto, sono un vero miracolo». Poi ha ammesso che la riforma voluta da Giorgetti, «ha aiutato lo sport di vertice, ma non la base». Cifre ancor più impressionanti sul denaro che ruota attorno allo sport, che genera ricavi per 119,6 miliardi (23 relative alle imprese produttrici di abbigliamento, attrezzature, veicoli etc.). Quanto nell’Isola? Un calcolo approssimativo le assegna una fetta del 3/4%. I posti di lavoro nello sport sono circa 57mila.

Il turismo sportivo

Barelli ha poi fissato l’obiettivo sul turismo legato allo sport, in una regione nella quale si continua a investire moltissimo negli eventi. In generale, sono 38,7 milioni le presenze agli avvenimenti sportivi, per una spesa di quasi 12 miliardi di euro. Molti di questi spettatori evidentemente si spostano, viaggiano. E qui interviene il re delle organizzazioni sportive, Angelo Binaghi, che ha fatto diventare gli Internazionali Bnl d’Italia una gallina dalle uova d’oro e che ricorda che «non riceviamo un euro di contributi pubblici».

Parlando delle Nitto Atp Finals, Binaghi ha spiegato che la città di Torino ha speso un milione e mezzo per ospitare la manifestazione: «L’Atp ha calcolato, sulla base delle ore di esposizione e del pubblico, che il valore promozionale per la città, il cui nome compare sul campo, è di 48,6 milioni». Poi ha precisato: «Non tutte le manifestazioni sono un affare, ci sono anche molte fregature». Su questo aspetto ha invitato «i funzionari che erogano i contributi ad avere una conoscenza dettagliata di questo fenomeno. Per trarre il massimo dai contributi erogati (e oggi si vanno a guardare anche i benefici sociali) bisogna capire lo sport, monitorarlo e misurarlo».

Etica e sport

Tra gli altri argomenti, l’impatto sociale che ha la pratica sportiva. Sugli aspetti legati alla salute e ai valori educativi che trasmette si è già detto moltissimo. Perfino la Costituzione oggi li riconosce. Ma Binaghi la vede in modo diverso: «Bisogna educare all’agonismo», ha detto con forza facendo l’esempio di Sinner, «che ti porta a cercare un continuo miglioramento, forma una una competitività che in Sardegna un po’ manca. Shelton, numero 6 del mondo (ha giocato anche il torneo di Cagliari, ndr) dice sempre che studia Sinner per carpirgli i segreti. Lo ammira: da noi il sentimento prevalente quando uno ha successo è l’invidia. Lo sport agonistico cambia la mentalità di chi domani sarà la nostra classe dirigente. Ecco perché tra tutti questo è l’aspetto che io considero fondamentale». Ultima stoccata: «Perché soltanto da noi e in Calabria c’è questa cosa che i contributi alle manifestazioni sono considerati aiuti di Stato? So che l’assessore Cuccureddu sta impazzando con i suoi funzionari per questa cosa». «Forse dipende da come si segnano», azzarda Barelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA