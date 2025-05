Stadio “Gigi Riva”: Abodi è ottimista 

«Lo dobbiamo ai tifosi sardi, lo dobbiamo a Gigi Riva». Andrea Abodi non può venire in Sardegna e sperare di eludere una domanda sullo stadio di Cagliari. Il ministro dello Sport e i Giovani ieri era ad Alghero a godersi la tappa italiana delle World Triathlon Championship Series e ha accettato di chiacchierare di sport e di Sardegna mentre, sulla spiaggia di San Giovanni attendeva la partenza della gara femminile, dopo aver salutato le azzurre, una per volta.

Decennale

«Lo stadio è uno dei miei primi pensieri», conferma Abodi. «Con il presidente Giulini dicevamo proprio che siamo pronti a spegnere la candelina dei dieci anni. Magari questo non sarà confortante ma io penso che siamo definitivamente arrivati alla fase finale di tutti i presupposti amministrativi. Anche parlando con la Regione sembra che ci siamo. Sono convinto che a cavallo tra quest’anno e il prossimo finalmente si aprirà un cantiere e quello che è oggi è un (anche brillante) stadio temporaneo lascerà il posto a quello definitivo». La gente si chiede se si farà davvero: «Lo dobbiamo al popolo sardo, che non è sono qui ma diffuso in tutto il mondo, ma anche a un nome e un cognome: quelli di Gigi Riva che da lassù ci guarda e aspetta che questo stadio che porta il suo nome si possa inaugurare, si possa vivere». Può esserci fiducia? «Vogliamo che i cittadini ce l’abbiamo. E noi, con i fatti, dobbiamo essere meritevoli della loro fiducia».

Tifare Luna Rossa

Altro tema che ha fatto discutere. Per ospitare l’America’s Cup (che non era mai stata in Italia, dato che nessuna barca italiana l’ha mai vinta), il Governo ha scelto Napoli e non ha considerato Cagliari: «Cagliari era stata presa in considerazione anche nel passato e ha dato qualche delusione. Allora l’ipotesi della tappa di avvicinamento non era andata bene, però adesso le cose in Regione sono cambiate», chiarisce Abodi con riferimento al mancato accordo tra Regione ed Emirates New Zealand sulla tappa delle World Series, che però non sono certo l’America’s Cup. «Però voi sapete che è il team che vince la Coppa che la organizza e cerca terreni neutrali. Lo specchio d’acqua dove si allena Luna Rossa probabilmente è troppo conosciuto dai nostri per poter essere scelto», spiega. «Fa parte delle regole del gioco. Penso, come ha detto Max Sirena, che la cosa fondamentale fosse portarla in Italia. Prendiamoci la soddisfazione di avere la Coppa America in Italia, organizziamola al meglio e facciamo il tifo per Luna Rossa che è la cosa più importante».

Polo sportivo

La Sardegna si conferma teatro di grandi avvenimenti sportivi: dal triathlon al Rally (che scatta giovedì a Olbia), si parla di eventi al massimo livello planetario. Ad Alghero, che aveva appena ospitato il Sardinia Rally Raid, c’è anche la Supercoppa di beach soccer: «Questo è un veicolo di promozione formidabile. Qui la natura è stata generosa e l’essere umano rispettoso. Quindi tutto ciò che di bello si trova qui, e non è soltanto il mare, ma anche l’interno con tanto fascino culturale, artistico, storico paesaggistico, ambientale, trova nello sport un moltiplicatore di opportunità. Se c’è una collaborazione così stretta col ministro del Turismo Santanché, è proprio perché riteniamo che questa alleanza sia di grande aiuto per l’economia del territorio. I dati dicono che una significativa percentuale del turismo è determinata proprio da quello sportivo, che occupa le quattro stagioni, ha una buona densità e buona capacità di spesa: tutto ciò che serve all’economia del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA