Stadio e tennis club sotto il fango 

Non possiedono più una casa, gli appassionati di sport di Siliqua: il nubifragio della scorsa settimana, ha distrutto lo stadio e i campi da tennis di via Oslo. Il “Manuel Grassetti”, cuore del calcio del paese, non esiste più, l’esondazione del rio Forrus l’ha devastato completamente. Stesso trattamento per le strutture del tennis.

Il disastro

Dopo il temporale lo scenario era catastrofico: il manto del campo estirpato, un muro perimetrale abbattuto, gli spogliatoi inondati da acqua e fango, la casa adiacente e i locali dei servizi travolti dall’ondata alluvionale. Un danno che supera il milione di euro e difficilmente sarà possibile risanarlo a breve. Le squadre, e le scuole di calcio del paese, ora dovranno adattarsi a misure alternative, ma non senza disagi: «Circa ottanta persone, tra atleti e tecnici, fanno riferimento a questa struttura – spiega Mariano Collu, presidente del GS 1928 Siliqua – Dopo il disastro ci troviamo a utilizzare una piccola parte del campo per gli allenamenti, per tutto il resto, compreso i campionati che partiranno a breve, siamo fermi».

Al lavoro

Maurizio Grassetti, presidente del Calcio Siliqua (Terza categoria), spiega: «Ci stiamo allenando anche noi in un piccolo spazio di campo, ma per le partite in casa ci ospita momentaneamente Decimoputzu, questo comporta spese, disagi e mancati introiti per la società». Per il tennis parla Gianluca Melis, presidente dell’Asd polisportiva Acquafredda: «Abbiamo subito danni ingenti alle strutture e all’impianto elettrico, un fatto mai successo prima, stiamo riprendendo l’attività grazie all’aiuto dei volontari della protezione civile del paese».

