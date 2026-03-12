VaiOnline
Macomer.
13 marzo 2026 alle 00:36

Stadio e pista eccellenze regionali 

L’assessore allo Sport Castori: un traguardo atteso da molti anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’impiantistica sportiva di Macomer diventa eccellenza regionale. È arrivato il certificato di omologazione integrale della pista di atletica, finita di realizzare un paio di mesi fa, e dello stadio di Scalarba, da parte della Fidal, l’organo ufficiale del Coni che promuove, organizza e disciplina le attività dell’atletica leggera in Italia, trasformando l’impianto in un polo sportivo d’avanguardia. Quella realizzata a Macomer è un’opera importante che si inserisce in un ampio piano di riqualificazione degli impianti sportivi e riguarda anche l’area di Sertinu, col palazzetto dello sport e dei campi di calcio. Per Scalarba, si chiude un iter di anni che l’amministrazione comunale è riuscita a portare a compimento. Macomer ora conta una delle quattro strutture sportive migliori in Sardegna, omologate interamente, ed è pronta a ospitare manifestazioni di atletica a carattere regionale e nazionale, ad iniziare da aprile.

Il programma

«È una importante struttura restituita alla comunità e pone un altro tassello per fare riacquistare a Macomer centralità nelle manifestazioni sportive di alto livello - dice l’assessore allo Sport, Federico Castori - la notizia dell’omologazione degli impianti di Scalarba è stata accolta con entusiasmo da tutto il mondo dell’atletica leggera regionale, che lamenta carenza di strutture omologate in tutta l’Isola». Il certificato sullo stadio di Scalarba, con la sua modernissima pista di atletica, entusiasma le tante società sportive. «Da anni - dice Castori - aspettano di poter organizzare manifestazioni di alto profilo nella nostra cittadina, che sfrutta anche la posizione geografica baricentrica. Una ricchezza di esperienze, entusiasmo e passione che presto potranno ritrovare i loro spazi».

L’intervento, in atto ormai da qualche anno, mira a modernizzare le strutture esistenti, inclusi i vicini campi da tennis e le tribune, per rendere lo stadio Scalarba un polo sportivo di riferimento, non solo a livello regionale, ma anche nazionale. Lunedì saranno affidati anche i lavori per il completamento della ristrutturazione del palazzetto dello sport di Sertinu, un altro impianto che da anni fa sentire la sua assenza nel mondo sportivo cittadino.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 