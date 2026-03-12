Stadio e pista eccellenze regionali 

L’impiantistica sportiva di Macomer diventa eccellenza regionale. È arrivato il certificato di omologazione integrale della pista di atletica, finita di realizzare un paio di mesi fa, e dello stadio di Scalarba, da parte della Fidal, l’organo ufficiale del Coni che promuove, organizza e disciplina le attività dell’atletica leggera in Italia, trasformando l’impianto in un polo sportivo d’avanguardia. Quella realizzata a Macomer è un’opera importante che si inserisce in un ampio piano di riqualificazione degli impianti sportivi e riguarda anche l’area di Sertinu, col palazzetto dello sport e dei campi di calcio. Per Scalarba, si chiude un iter di anni che l’amministrazione comunale è riuscita a portare a compimento. Macomer ora conta una delle quattro strutture sportive migliori in Sardegna, omologate interamente, ed è pronta a ospitare manifestazioni di atletica a carattere regionale e nazionale, ad iniziare da aprile.

«È una importante struttura restituita alla comunità e pone un altro tassello per fare riacquistare a Macomer centralità nelle manifestazioni sportive di alto livello - dice l’assessore allo Sport, Federico Castori - la notizia dell’omologazione degli impianti di Scalarba è stata accolta con entusiasmo da tutto il mondo dell’atletica leggera regionale, che lamenta carenza di strutture omologate in tutta l’Isola». Il certificato sullo stadio di Scalarba, con la sua modernissima pista di atletica, entusiasma le tante società sportive. «Da anni - dice Castori - aspettano di poter organizzare manifestazioni di alto profilo nella nostra cittadina, che sfrutta anche la posizione geografica baricentrica. Una ricchezza di esperienze, entusiasmo e passione che presto potranno ritrovare i loro spazi».

L’intervento, in atto ormai da qualche anno, mira a modernizzare le strutture esistenti, inclusi i vicini campi da tennis e le tribune, per rendere lo stadio Scalarba un polo sportivo di riferimento, non solo a livello regionale, ma anche nazionale. Lunedì saranno affidati anche i lavori per il completamento della ristrutturazione del palazzetto dello sport di Sertinu, un altro impianto che da anni fa sentire la sua assenza nel mondo sportivo cittadino.

